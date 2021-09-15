Владелец «Наполи» готов потратить 10 миллиардов евро на создание турнира, который заменит ЛЧ и ЛЕ
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил желание реформировать европейский футбол.
«Система больше не работает. Лига чемпионов и Лига Европы не приносят клубам достаточного дохода, чтобы оправдать свое участие в них. Чтобы быть конкурентоспособным, вам нужно больше игроков высшего класса. Это означает, что вам нужно потратить больше денег — и призовые на европейских соревнованиях не учитывают это. Клубы должны придумать более современный и прибыльный турнир для всех, кто в нем участвует.
Нам нужно сократить количество игр, сократив размер высших дивизионов по всей Европе. Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро.
Если мы не изменим правила игры и не сделаем зрелище лучше, молодые люди бросят нас и футбол перестанет быть центральной частью нашей жизни» — цитирует Де Лаурентиса Daily Mail.
19 апреля был анонсирован проект Суперлиги для топ-клубов Европы. Турнир планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг, УЕФА и многих болельщиков. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9991091/Napoli-president-Aurelio-Laurentiis-travels-Leicester-proposing-radical-football-shake-up.html
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