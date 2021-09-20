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Суд обязал УЕФА отменить все санкции против организаторов Суперлиги

23:34
Президент УЕФА Александер Чеферин (в центре). Фото Marca
Президент УЕФА Александер Чеферин (в центре). Фото Marca
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Суд в Испании принял решение обязать УЕФА отказаться от санкций в отношении клубов-организаторов европейской Суперлиги, сообщает 20 сентября Marca. На исполнение этого вердикта у организации есть пять дней.

Также указано, что президенту УЕФА Александеру Чеферину может грозить уголовная ответственность в случае неисполнения этого требования. При этом организация должна объявить о снятии наказания на официальном сайте.

Судья Мануэль Руис де Лара, который работал с этим делом, счел, что УЕФА поступает незаконно, нарушая принцип свободной конкуренции. Издание указывает, что де Лара покинет свою должность в октябре.

Ранее в Суперлиге планировали участвовать «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Позднее все клубы, за исключением «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны», заявили о выходе из проекта.

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Евгений Петров все материалы автора

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