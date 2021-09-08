Президент «Баварии» Хайнер высказался о проекте Суперлиги Европы

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что думает о Суперлиге.

«Не буду навсегда этого исключать. Но такой турнир (Суперлига) точно не появится на короткий срок. Последствия были слишком тяжелыми. Те, кто смотрит на прибыль, идут туда, где видят потенциал для роста», — цитирует Хайнера AS.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.