УЕФА приостановил дисциплинарные разбирательства в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»

УЕФА приостановил разбирательство из-за Суперлиги в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала».

«После открытия дисциплинарных разбирательств против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» за возможное нарушение правовой базы УЕФА в связи с так называемым проектом Суперлиги Апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — говорится на сайте УЕФА.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.