Президент «Ювентуса» рассказал о значимости проекта Суперлиги для футбола

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о важности Суперлиги для футбола.

«Это выступление не для того, чтобы перефразировать причины рождения Суперлиги. Но это подходящая возможность сообщить вам, что это новое соревнование, цель которого — предложить миру лучшее футбольное зрелище из когда-либо существующих. Суперлига имеет три основных фактора значимости с целью гарантировать стабильность футбольной индустрии:

1. Новая общая структура для контроля затрат и содействия обеспечению сбалансированной конкурентоспособности в рамках различных соревнований, вопреки тому, что было предложено в различных условиях, включая те, которые диктуются нынешней «властью»;

2. Твердая приверженность солидарности и взаимности;

3. Сосредоточение внимания на выступлениях клубов на европейских соревнованиях и на том, как они способствуют развитию талантов в качестве основных элементов новой концепции спортивной меритократии (то, что не может быть основано исключительно на внутренних результатах, с геополитическими и коммерческими соображениями, которые должны существовать отдельно от сути самого спорта).

Короче говоря, это новая меритократическая парадигма и возврат к основам контроля затрат и прозрачности, с тремя категориями заинтересованных сторон в основе проекта:

1. Фанаты, которые диктуют спрос на товар;

2. Игроки, являющиеся звездами шоу — как в клубных, так и в международных соревнованиях;

3. Инвесторы, которые берут на себя весь бизнес-риск футбольной индустрии.

Это новая парадигма, которую футбол больше не может игнорировать и на основе которой должен возобновиться конструктивный диалог. Все можно считать само собой разумеющимся. И все можно улучшить и переосмыслить.

Футбол — самый популярный вид спорта в мире. «Ювентус», как и многие другие клубы, уже много лет участвует в этом грандиозном зрелище. Каждый, кто представляет клуб, обязан гарантировать высочайший профессионализм, усилия и порядочность, чтобы «Ювентус» оставался верным своей истории", — приводит заявление Аньелли официальный сайт «Ювентуса».

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

27 сентября УЕФА приостановил дисциплинарные разбирательства в адрес «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала».