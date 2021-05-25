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УЕФА открыл дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» за участие в организации Суперлиги

22:42
Логотип Суперлиги. Фото givemesport.com.
Логотип Суперлиги. Фото givemesport.com.
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УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Эти клубы ранее объявили об организации европейской Суперлиги и не заявили о выходе из нее. Другие девять клубов сообщили о прекращении своего участия в проекте и пришли к соглашению с УЕФА.

«После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с так называемым проектом «Суперлиги», против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» возбуждено процессуальное дело за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время», — говорится в сообщении УЕФА.

Об организации Суперлиги заявили 12 клубов. Затем большинство из них объявило о выходе из проекта. О своей приверженности организации Суперлиги в будущем, когда для этого будут условия, заявили «Реал», «Барселона» и «Ювентус». По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

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