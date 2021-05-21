Инфантино опроверг слухи о том, что в ФИФА заранее знали о создании Суперлиги

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал информацию о том, что знал об организации европейской Суперлиги. Ранее The New York Times сообщил, что представители ФИФА вели переговоры с основателями нового турнира.

«Мы должны смотреть на факты, а не на слухи или сплетни. Я десятилетиями работал на различных важных должностях в футболе. Общался со многими клубами, и Суперлига была одной из тем обсуждения, все в футболе это знают.

За 16 лет в УЕФА нам всегда удавалось с этим справляться, были проекты намного более продвинутые, чем недавние. Обсуждение футбольных вопросов с заинтересованными сторонами является обязанностью ФИФА. Если послушать некоторые клубы и поговорить с ними, это не значит, что ФИФА стоит за спиной, вступает в сговор или замышляет какой-то проект Суперлиги», – приводит слова Инфантино журналист Саймон Стоун в Twitter.

1/3 FIFA president Gianni Infantino addresses rumours of involvement in Super League: "We should look at the facts not rumours or corridor gossip. I have worked in different positions of relevance in football for decades. — Simon Stone (@sistoney67) May 21, 2021

19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из состава участников турнира вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».