Президент УЕФА Александер Чеферин 20 апреля во время конгресса Европейского футбольного союза обратился к клубам-создателям Суперлиги.

«Те клубы, которые думают, что сейчас они большие и неприкосновенные, должны помнить, с чего они начинали. И они должны понимать: то, что сегодня они являются европейскими грандами, это отчасти и благодаря УЕФА. Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Некоторые назовут это жадностью, другие — презрением или высокомерием. Но еще есть время изменить свое мнение. Ошибки делают все. Опомнитесь!», — заявил Чеферин.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.