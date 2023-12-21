Юрист Прокопец — о решении Европейского суда по Суперлиге: «У турнира есть множество проблем, не связанных с запретом УЕФА и ФИФА»

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал «СЭ» решение Европейского суда признать незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

«Решение Европейского суда говорит о том, что УЕФА и ФИФА в теории не могут запретить возникновение нового турнира. При этом Европейский суд сказал, что конкретно Суперлигу они не оценивали. Может быть, этот турнир не будет соответствовать каким-то европейским критериям, но УЕФА и ФИФА запрещать появление его [турнира] не может. Если все сложится, то такой турнир может появиться. Но мы понимаем, что у Суперлиги есть множество проблем, не связанных с запретом УЕФА и ФИФА», — сказал Прокопец «СЭ».

Также Прокопец ответил на вопрос о возможном участии российских клубов в Суперлиге.

«В теории клуб из России может участвовать в Суперлиге. Думаю, что наши команды при желании могут создать свой международный турнир. Не знаю, пригласят ли наши клубы в Суперлиги, но если будет необходимость, то российские команды могут сами создать такую лигу», — добавил Прокопец.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.