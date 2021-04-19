Источник: два клуба из Франции каждый год будут участвовать в Суперлиге

Две французские команды каждый год будут участвовать в Суперлиге, сообщает AFP.

По информации источника, в Суперлигу может попасть победитель французского чемпионата, а ежегодно в этом соревновании будут участвовать как минимум два клуба из Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение французских клубов не участвовать в Суперлиге. По его мнению, новый турнир угрожает принципам единства и спортивных заслуг.

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.