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Источник: два клуба из Франции каждый год будут участвовать в Суперлиге

13:23
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Две французские команды каждый год будут участвовать в Суперлиге, сообщает AFP.

По информации источника, в Суперлигу может попасть победитель французского чемпионата, а ежегодно в этом соревновании будут участвовать как минимум два клуба из Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение французских клубов не участвовать в Суперлиге. По его мнению, новый турнир угрожает принципам единства и спортивных заслуг.

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/la-crise-de-la-super-league-en-direct-la-fifa-reclame-un-dialogue-entre-l-uefa-et-les-clubs-frondeurs_LN-202104190006.html

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