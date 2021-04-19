Бывший полузащитник «Фиорентины», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков.

«Руководителям непонятно, чего они хотят. Такое ощущение, что футбол перестал быть спортом, превратившись в телешоу. Совсем с ума сошли. «Зенит» правильно сделал, что никак не отреагировал на интерес Суперлиги к нему. Не надо поддаваться на эти провокации. На самом деле, мне кажется, что как оно было, так и останется», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис также ответил на вопрос, как повлияет уход из еврокубков таких топовых клубов, как «Реал Мадрид», «Барселона», «Ювентус», «МЮ» и так далее на положение российских команд в них.

«Ну, куда они уйдут? Никто никуда не уйдет. Только говорят об этом. Когда уйдут, тогда будем говорить об этом. Не верьте этим слухам. Все будет нормально, они доиграют. Все, что они сейчас говорят, это спекуляция и бред. Это все смешно, конечно», — добавил Канчельскис.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года. УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Екатерина Звенигородская)