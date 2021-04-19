Американский банк JP Morgan подтвердил финансирование Суперлиги

Американский финансовый холдинг JP Morgan Chase будет финансировать проект Суперлиги Европы, сообщает Reuters 19 апреля.

По данным источника, сумма соглашения между холдингом и клубами-учредителями составит от 4 до 6 миллиардов евро.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».