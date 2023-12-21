Президент ФИФА Инфантино — о Суперлиге: «Решение суда ничего не меняет»

Президент ФИФА Джанни Инфантино сделал заявление о решении Европейского суда, признавшего незаконным запрет на создание Суперлиги.

«При всем уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение ничего не меняет. Исторически сложилось, что мы организовывали лучшие соревнования в мире и так будет и в будущем.

Мы будем продолжать проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире и использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира посредством программ солидарности, которые гарантируют менее привилегированным выгоды от участия в лучших соревнованиях», – написал Инфантино в соцсетях.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.