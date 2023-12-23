Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 02:33

Кечинов: «Если возможность российским клуба участвовать в Суперлиге будет, конечно, ее надо использовать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на создание Суперлиги.

«Я пока не понимаю всех тонкостей. Как возможно, чтобы наши клубы там выступали, мне тоже неясно. Но если такая возможность будет, конечно, ее надо использовать. Это однозначно. Но какие будут там правила, мы не знаем. И возможно ли для нас будет участие в этом турнире, тоже загадка. И какой смысл турнира, если есть Лига чемпионов, тоже непонятно.

Я читал, что матчи будут показывать по общедоступным каналам, и все, что заработает Суперлига, будет уходить в клубы. В любом случае, для наших команд любая возможность участия — это хорошо. Без этого мы будем регрессировать», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005521349_kechinov_esli_u_rossiyskih_klubov_budet_vozmojnost_uchastvovat_v_superlige_nado_ceplyatsya_za_nee_lyubyimi_putyami
Валерий Кечинов
Футбол
Суперлига (футбол)
0
Читайте также
Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Трамп заявил о желании провести дебаты с Байденом
Под Анапой сняли с мелководья севший на мель сухогруз Blue Shark
Не выпущенный за границу Украины Порошенко подал в суд
Герой РФ Алаудинов заявил о завершении СВО в 2024 году
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой о Суперлиге: «Название придумали, а в чем их секрет — не понимаю»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости