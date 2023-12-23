Кечинов: «Если возможность российским клуба участвовать в Суперлиге будет, конечно, ее надо использовать»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на создание Суперлиги.

«Я пока не понимаю всех тонкостей. Как возможно, чтобы наши клубы там выступали, мне тоже неясно. Но если такая возможность будет, конечно, ее надо использовать. Это однозначно. Но какие будут там правила, мы не знаем. И возможно ли для нас будет участие в этом турнире, тоже загадка. И какой смысл турнира, если есть Лига чемпионов, тоже непонятно.

Я читал, что матчи будут показывать по общедоступным каналам, и все, что заработает Суперлига, будет уходить в клубы. В любом случае, для наших команд любая возможность участия — это хорошо. Без этого мы будем регрессировать», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.