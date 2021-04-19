Черчесов высказался о создании футбольной Суперлиги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая может заменить существующий формат еврокубков для ее участников.

«Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон. В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить. Сборных изменения тоже коснутся, ведь топовые клубы практически на сто процентов укомплектованы игроками национальных команд. Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы. Если же будут предлагаться какие-то изменения в системе проведения соревнований, то вносить их следует исключительно в рамках существующей модели управления под контролем ФИФА и УЕФА. В противном случае в футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

19 апреля президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков также выступил против создания Суперлиги.