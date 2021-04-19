РФС выступил против создания Суперлиги

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о создании Суперлиги. Функционер отметил, что РФС поддерживает позицию УЕФА.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии; поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков; перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА», — передает слова Дюкова пресс-служба РФС.

Ранее РПЛ также выступил в поддержку УЕФА касательно создания Суперлиги.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.