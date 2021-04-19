Фигу считает, что Суперлигу создали в угоду корыстным владельцам клубов
Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал создание нового футбольного турнира. В ночь с 18 на 19 апреля 12 клубов объявили об основании Суперлиги.
«Так называемая «Суперлига» — это все, что угодно, но не «Супер». Этот жадный и бездушный шаг может обернуться катастрофой для рядовых клубов, для женского футбола и всего футбольного сообщества.
Суперлига создается лишь в угоду корыстным владельцам клубов, давно переставших заботиться о своих болельщиках, при полном пренебрежении спортивными традициями. Трагично», - написал Фигу в Twitter.
Организаторами турнира стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона», итальянские «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.
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