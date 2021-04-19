Футбол
Суперлига
Новости
Статьи
Новости   //    Футбол   //    Суперлига

«Лейпциг» выступил против создания Суперлиги

18:40
Теги:

Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф сделал заявление по поводу создания футбольной Суперлиги.

«Мы защищаем спортивный принцип. И спортивный принцип в профессиональном футболе значит борьбу за успех в национальном чемпионате, который позволит команде участвовать в международных турнирах. Для нас изменение этого абсолютно исключено. Мы против любых планов по созданию Суперлиги», - говорится в заявлении Минцлаффа в Twitter клуба.

 

Ранее 12 клубов объявили об основании Суперлиги. Организаторами стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона», итальянские «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».  В СМИ также появлялась информация о том, что «Лейпциг» может присоединиться к составу участников в ближайшее время. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Опрос

проголосовало: 10427
Все опросы
Лига чемпионов — без лучших: как относитесь к идее создания 12 топ-клубами Суперлиги?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов