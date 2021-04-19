«Лейпциг» выступил против создания Суперлиги

Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф сделал заявление по поводу создания футбольной Суперлиги.

«Мы защищаем спортивный принцип. И спортивный принцип в профессиональном футболе значит борьбу за успех в национальном чемпионате, который позволит команде участвовать в международных турнирах. Для нас изменение этого абсолютно исключено. Мы против любых планов по созданию Суперлиги», - говорится в заявлении Минцлаффа в Twitter клуба.

Ранее 12 клубов объявили об основании Суперлиги. Организаторами стали английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона», итальянские «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». В СМИ также появлялась информация о том, что «Лейпциг» может присоединиться к составу участников в ближайшее время. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.