Апелляция УЕФА по Суперлиге отклонена

Коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по Суперлиге, пишет в Twitter журналист испанский журналист Мельчор Руис. Ранее этот суд запретил УЕФА предпринимать какие-то меры против 12 клубов, которые изначально организовывали Суперлигу.

Также судья требует не применять так называемые замаскированные санкции в виде снижения доходов клубов от выступлений в еврокубках и штрафных взносов.

Напомним, европейскую Суперлигу в апреле попытались запустить 12 клубов, но 9 из них вышли из проекта на фоне массовых акций протеста болельщиков.