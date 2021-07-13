Апелляция УЕФА по Суперлиге отклонена
22:48
Коммерческий суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по Суперлиге, пишет в Twitter журналист испанский журналист Мельчор Руис. Ранее этот суд запретил УЕФА предпринимать какие-то меры против 12 клубов, которые изначально организовывали Суперлигу.
Также судья требует не применять так называемые замаскированные санкции в виде снижения доходов клубов от выступлений в еврокубках и штрафных взносов.
Напомним, европейскую Суперлигу в апреле попытались запустить 12 клубов, но 9 из них вышли из проекта на фоне массовых акций протеста болельщиков.
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