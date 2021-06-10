Президент МОК высказался о Суперлиге

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о создании футбольной Суперлиги.

«Сейчас все находится в руках различных государств [ЕС], но как мы могли заметить, некоторые свою позицию по вопросу Суперлиги уже высказали, поддержав существующую модель.

Это означает, что организация спорта будет основана на ценностях, которые предполагают открытый формат соревнований, когда есть команды, которые вылетают по спортивному принципу, где нет привилегий. Система позволяет спортивным организациям реализовывать программы солидарности, что дает поддержку массовому спорту, будущему поколению спортсменов. Это позволяет спорту сохранять массовость, способствуя физическому и психическому здоровью населения стран, в данном случае Европы», — цитирует Баха ТАСС.

7 июня появилась информация, что Министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать на клубы санкции по этому делу до решения суда Европейского союза. 1 июня итальянское издание La Reppublica сообщило, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» будут исключены из числа участников Лиги чемпионов.

Только эти три клуба заявили, что сохраняют приверженность проекту и надеются на его воплощение в будущем, когда для этого будут условия. Остальные клубы, которые ранее заявили о своем участии, вышли из проекта и достигли соглашения с УЕФА.

Ранее стало известно, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции.