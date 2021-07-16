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Глава ла лиги заявил, что согласен с проектом Суперлиги в некоторых аспектах

21:56
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Глава испанской ла лиги Хавьер Тебас рассказал, в каких аспектах солидарен с футбольной Суперлигой.

«Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах, таких как управление. Об этом говорил и «Реалу», и «Барселоне». Если коротко, то я думаю, что клубы должны иметь большее влияние в части принятия решений.

Например, вопросы, связанные с телевизионными правами, решает группа из шести субъектов, пять из которых — клубы. Это следует изменить. Конечно, клубы — это сердце футбола. Но я критикую топ-клубы за то, что они заявляют: «Мы тут главные, а остальным дадим денег в качестве милостыни».

В этом вопросе УЕФА надо принять меры, и Чеферину я об этом говорил», — приводит слова Тебаса Marca.

В апреле 12 европейских топ-клубов — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» — объявили о создании Суперлиги.

Позднее девять из них объявили о завершении своего участия в проекте на фоне массовых акций протеста болельщиков и пришли к соглашению с УЕФА.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/spanish-football/2021/07/15/60f05ce2e2704e87558b465f.html

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