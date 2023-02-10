Кавазашвили — о возможном создании Суперлиги: «Это никак не поможет в развитии футбола»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на возможное создание Суперлиги.

Ранее Бернд Рейхарт, генеральный директор компании A22, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.

«Разговоры о том, что в Суперлиге будет 40 команд — это все сказки. Европейский футбольный союз никогда не согласится на это предложение и будет прав. Не спешите и не гоните эту идею. Чем больше мы сейчас скажем, тем больше глупостей наговорим. Надо подождать и посмотреть, когда они действительно соберутся, и УЕФА, и ФИФА дадут им согласие на создание собственной Суперлиги. А сейчас это просто похоже на сплетни, в которых я не хочу принимать участие.

Это никак не поможет в развитии футбола. Для меня развитие футбола только одно: если наши игроки будут играть на достаточно высоком уровне. Мы не играем. О каком развитии может идти речь? Нам в противовес ФИФА и УЕФА надо самим создавать на высочайшем уровне коммерческие международные турниры с огромными призовыми. А про эту Суперлигу с исключительно богатыми европейскими клубами нет никакого желания говорить», — цитирует Betonmobile.ru Кавазашвили.