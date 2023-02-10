Sky Sports: клубы АПЛ не хотят участвовать в новой Суперлиге

Клубы чемпионата Англии не планируют участвовать в новой Суперлиге, сообщает Sky Sports.

Один из руководителей неназванного лондонского клуба назвал анонс обновленного проекта «пустой болтовней».

«Нет никаких понятных механизмов, нет структуры. Это смехотворно», — приводит слова руководителя Sky Sports.

В октябре 2022 года исполнительный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявлял, что первый сезон Суперлиги может состояться в сезоне-2024/25.