Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное создание Суперлиги.

Ранее Бернд Рейхарт, генеральный директор компании A22, которая занимается созданием футбольной Суперлиги, представил новый формат турнира.

«К Суперлиге отношусь отрицательно, потому что это подрывает все основы развития футбола в Европе. Значит, что вот эти клубы выйдут из национальных чемпионатов, пренебрегут к сборным. Это значит, что УЕФА не допустит футболистов этих команд к своим чемпионатам. Это развал всей системы, которая существует много-много лет и приносит колоссальный доход. Это какой-то футбольный рэкет, его нельзя допустить. Есть Лига чемпионов для топ-клубов, если Лига Европы для клубов поменьше, есть еще Лига конференций. Чего еще выдумывать? Уже все есть», — сказал Колосков «СЭ».