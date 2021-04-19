Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера прокомментировал новость о создании европейской Суперлиги.

«Я влюблен в известный футбол с болельщиками, в мечту о конкуренции команды моего сердца с великими клубами.

Если Суперлига будет запущена, мечтам придет конец. Придет конец иллюзиям фанатов, болеющих не за топ-клубы, мечтающих о победах на поле и конкуренции с лучшими.



Я люблю футбол и не могу молчать об этом. Я верю в улучшенную Лигу чемпионов, а не идею богатых украсть то, что создавалось людьми", — написал Эррера в своем Twitter.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года. УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.