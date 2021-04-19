Подольски назвал Суперлигу «отвратительным и несправедливым проектом»
14:17
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал новость о создании Суперлиги.
«Это оскорбляет мои убеждения: футбол — это счастье, свобода, страсть, болельщики, он для всех. Этот проект отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!» — написал Подольски в Twitter.
В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще восемь команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.
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