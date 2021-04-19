Подольски назвал Суперлигу «отвратительным и несправедливым проектом»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал новость о создании Суперлиги.

«Это оскорбляет мои убеждения: футбол — это счастье, свобода, страсть, болельщики, он для всех. Этот проект отвратителен, несправедлив, и я разочарован, что в нем участвуют клубы, которые я представлял. Боритесь с этим!» — написал Подольски в Twitter.

Today I wake up to crazy news! ? An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is disgusting, not fair and I'm disappointed to see clubs I represented involved. Fight against this! ??? #StopTheSuperLeague — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 19, 2021

В Суперлигу вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще восемь команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.