Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мыслями о создании футбольной Суперлиги, которая заменит собой существующий формат еврокубков.

«Мне кажется, это не получится осуществить. Это слишком дорого. Европейская идея обособиться не будет иметь никакого толку. Это просто коммерческий проект. Это бизнес, тут спорта мало. Проект этот придумали испанцы, итальянцы, англичане — это их личное дело. Нас это мало касается. Тем не менее, это закроет нам ворота в элитный чемпионат», — сказал Боярский «СЭ».

Народный артист также предположил, кто может из российских клубов попробовать пробиться в Суперлигу.

«Нашим клубам стоит попробовать ввязаться в эту историю. Можно будет заработать хорошо. Это выгодно с материальной точки зрения. «Зенит» может попробовать войти в Суперлигу. «Спартак» тоже может попробовать пробиться, они богатые, у них большой спонсор», — добавил Боярский.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков и национальных первенств.

(Артем Бухаев)