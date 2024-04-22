Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

3:2 на «Сантьяго Бернабеу».

Цепляясь за последний шанс

Даже если «Реал» и «Барселона» когда-нибудь вдруг окажутся втянуты в борьбу за выживание, их матчи все равно будут привлекать больше внимания, чем встречи лидеров. Потому что класико — это бренд, это навсегда.

Сейчас — не тот случай. К 188-й очной встрече в чемпионатах Испании команды подходили в разном состоянии, но, как и в большинстве случаев, в ранге участников золотой гонки. Болельщики «Реала», правда, наверняка так не считали, ведь до стартового свистка «Королевский клуб» отделяли от сине-гранатовых целых восемь очков. Но со стороны «Барселоны» все выглядело иначе: одна победа — и отставание от лидера сокращается до пяти баллов. Реально ли такой гандикап отыграть за шесть туров? Сложно, но, возможно, учитывая, что мадридцы еще будут распыляться на Лигу чемпионов.

На неделе гранды добились полярных результатов в ведущем еврокубке: «Реал» в серии пенальти одолел «Манчестер Сити», а «Барселона» расплескала солидное преимущество над «ПСЖ» и была разгромлена им дома. Теперь уже ясно, что у Хави остался только один шанс попрощаться с родной командой красиво — выиграть ла лигу. А там, кто знает, может и передумать.

В то же время с завершением класико могла закончиться и чемпионская гонка, поэтому значение этого матча было трудно переоценить. А еще здесь крылась неочевидная интрига, ведь «Барселона» — единственная в лиге не уступала в гостях, а «Реал» — единственный в лиге не проигрывал дома.

Фото Reuters

Наказания за ошибки и травма Де Йонга

Каталонцы были мотивированы сильнее, они же и лучше начали встречу. Уже на 6-й минуте Кристенсен забил с углового, наказав Лунина за грубую ошибку на выходе. Голкипер-герой серии пенальти с «Манчестер Сити» на этот раз оплошал.

Но «Реал» не мог все оставить просто так и скоро сформулировал внятный ответ: сперва Винисиус упустил голевой момент, а чуть позже Васкес заработал пенальти. Фланговый защитник «Реала», конечно, сам нашел ногу Кубарси в штрафной, но формально это — 11-метровый. Винисиус не оставил шансов тер Штегену.

В первом тайме значимую роль играли стандарты, особенно у ворот «Реала» — «Барса» их отлично исполняла, а на 28-й минуте едва не забила. Лунин остановил мяч на самой линии после хитрого удара Ямаля, и ВАР пришлось несколько минут выяснять, был ли гол. Ни один ракурс на «Сантьяго Бернабеу» не давал четкого ответа, так что изначальное решение арбитра Сесара Сото Градо осталось в силе — счет остался нетронутым.

Из-за долгого просмотра судейской бригаде пришлось добавить к первому тайму сразу четыре минуты, и в этот отрезок уместилась травма Френки Де Йонга — хавбек гостей получил болезненный удар по лодыжке в стыке с Вальверде и не смог покинуть поле самостоятельно. Вслед голландцу аплодировал весь «Бернабеу».

Непотопляемый Мадрид

Второй тайм начался гораздо спокойнее, чем первый, хотя без моментов соперники не обходились. Острее был «Реал», а Беллингем с Винисиусом имели неплохие шансы. «Барса» оживилась лишь после необычных замен Хави: он разом снял Левандовски с Рафиньей, вскоре после чего сине-гранатовые вновь вышли вперед. Лунин среагировал на удар Ямаля, однако Фермин Лопес на подборе оказался расторопнее всех.

Шла 69-я минута, и «Барселона» уже могла начать мечтать о феерическом возвращении в чемпионскую гонку, если бы в соперниках был не «Реал». Мадрид при Карло Анчелотти — образец команды с характером, что доказал в очередной раз в это воскресенье.

Через четыре минуты после гола Лопеса хозяева вновь восстановили равенство в счете — Васкес замкнул подачу Винисиуса. Вскоре сам бразилец мог вывести «Реал» вперед, но тер Штеген справился с плотным ударом в ближнем бою.

«Барса» начала задыхаться, не выдерживая темп «Королевского клуба». На 87-й минуте Эдер Милитао, Беллингем и Хоселу были невероятно близки к голу, но отложили неминуемое на добавленное время. Палачом «Барсы», как и в первом круге, оказался Беллингем: хавбек сборной Англии снова забил победный мяч в класико после 90-й минуты.

Сине-гранатовых такой поворот событий деморализовал. Они и так едва отошли от обиднейшего вылета из Лиги чемпионов, а тут — новый удар. Сезон для «Барсы» завершен: 11 очков она уже не отыграет, да и из зоны Лиги чемпионов не выпадет. Ну а «Реал» особо цинично побеждает в финальном класико Хави и расчищает место в музее для нового трофея.