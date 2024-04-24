Рубиалесу грозит срок не только за поцелуй, но и за отмывание денег. В деле замешаны Саудовская Аравия и Пике

У Луиса большие проблемы .

В 2023 году Луис Рубиалес превратился из заштатного футбольного чиновника в мировую звезду. После победы женской сборной Испании в финале чемпионата мира президент Королевской федерации футбола страны (RFEF) поцеловал футболистку Дженни Эрмосо на церемонии награждения. Скандал разгорелся такой силы, что о нем говорил весь спортивный мир. Рубиалесу пришлось покинуть должность, более того - ему грозит 2,5 года тюрьмы за поцелуй без согласия и предполагаемое последующее давление на пострадавшую.

Но на этом беды Луиса не закончились. В данный момент его подозревают в коррупционной деятельности и отмывании денег. Чем это грозит Рубиалесу, почему работа офиса Испанской федерации футбола встала и при чем тут Жерар Пике — давайте разбираться.

В чем причина обысков

20 марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской футбольной федерации (RFEF). Целью было обнаружение документов, подписанных в период с 2018 по 2023 год. Особенно следователей интересовало соглашение с Саудовской Аравией о проведении в стране матчей Суперкубка Испании.

С 2019 года испанский Суперкубок проходит в формате «Финала четырех» в Саудовской Аравии. Соглашение, согласно которому Федерация футбола Испании получает 40 миллионов евро ежегодно, действует до 2029 года. И именно этот договор вызвал подозрения у властей — возникли подозрения в отмывании денег.

Известно, что обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в жилище Луиса Рубиалеса в Гранаде. Задержали семерых человек, правда, четверых отпустили в течение ближайших суток. Самому Рубиалесу повезло - сообщалось, что у полиции был ордер на его арест, но сам мужчина в этот момент находился в Доминикане и собирался вернуться в Испанию лишь в начале апреля. Правда, издание ESPN опровергало информацию о наличии ордера и сообщало, что Рубиалес готов сотрудничать со следствием.

«RFEF предложила полное сотрудничество органам государственной безопасности, а также органам юстиции после обысков в своей штаб-квартире, — говорится в заявлении организации. — Федерация глубоко обеспокоена этими событиями и выступает за максимальную прозрачность, уважая футбольные ценности».

Фото Global Look Press

Интересно, что еще в 2022 году испанские СМИ писали, что одним из инициаторов сделки с Саудовской Аравией стал экс-футболист «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, его компания Kosmos выступала в качестве посредника. El Confidencial опубликовал фрагменты переписки и телефонных переговоров, которые указывали на то, что компании Пике заплатили 6 миллионов евро за организацию сделки (еще по четыре Kosmos якобы получает ежегодно за каждый проведенный Суперкубок). Эти деньги не были обозначены в декларациях, и часть из них могла быть перечислена Рубиалесу и другим членам руководства Испанской федерации футбола.

В 2019-м RFEF признала, что Пике участвовал в переговорах, но отрицала тот факт, что Жерар получал от этого финансовую выгоду. Пике говорит, что не получал от федерации футбола никаких выплат, а в самой RFEF упирают на то, что комиссию платит правительство Саудовской Аравии, потому к ней претензий в отмывании денег точно быть не должно.

Издание Marca писало, что в сентябре 2023-го Гражданская гвардия требовала у ведущего это дело судьи запросить отчет о полученных Kosmos средствах у Андорры, именно в этой стране зарегистрирована компания Пике. Гвардия заявляет, что с июня 2019-го по март 2022-го на счет футбольного клуба «Андорра» (также принадлежащего Жерару) поступило 3,4 миллиона евро, и это - четверть комиссионных, которые выплачивала саудовская компания Sela за посредничество в переговорах о проведении Суперкубка Испании.

Также утверждается, что Пике мог производить отчисления чиновникам RFEF со своих счетов, чтобы помешать проследить движение денег. Потому Гражданская гвардия запросила отслеживание счетов Жерара, чтобы попытаться установить факт возможных выплат Рубиалесу и другим руководителям Федерации футбола Испании. В любом случае официальные обвинения Жерару и его компании пока не предъявлены.

До недавнего времени у следствия не было серьезных зацепок, но многое изменилось после дачи показаний и. о. RFEF Педро Рочи. Чиновник изначально проходил по делу в качестве свидетеля, но в тот же день после дачи показаний его перевели в статус подозреваемого. Издание As сообщало, что Роча возложил ответственность за возможные нарушения закона на Рубиалеса и его советника Томаса Куэто. Правда, Роча заявил, что ничего не знает о сделке с Саудовской Аравией, так как не занимал пост и. о. на тот момент, а об участии Пике в переговорах и вовсе узнал из прессы.

Фото Global Look Press

Рубиалес во время обысков был в Доминикане , но вернулся и дал показания

Рубиалес как тогдашний президент RFEF проходит по делу как одна из ключевых фигур. Пока в штаб-квартире федерации футбола шли обыски, Луис находился в Доминикане, где вел связанный с бейсболом бизнес.

Как пишет COPE, у Рубиалеса большие планы на Доминикану — там он хочет участвовать в строительстве более полусотни роскошных апартаментов в престижном районе столицы страны Санто-Доминго. Издание подчеркивает, что инвестиции не облагаются налогами, а инвестор освобождается от выплаты НДС и экспортных пошлин. Связи Рубиалеса со строительной компанией Gruconsa-Grupo Conector SA, принимающей участие в строительстве, также расследуются. Причина - подозрения в том, что фирма извлекла выгоду во время реконструкции футбольных полей, когда Рубиалес возглавлял RFEF.

3 апреля Рубиалес вернулся в Испанию и был задержан в аэропорту Мадрида, где его уже ожидали сотрудники полиции и Гражданский гвардии. Луиса отпустили после допроса и проверки мобильных устройств в тот же день, но появилась информация, что вопросы у органов вызвала не столько сделка с Саудовской Аравией, сколько подозрение в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF через компанию своего друга. Также были заблокированы 52 счета, связанных с мутной сделкой, в том числе самого Рубиалеса. Он еще будет вызываться в суд для дачи показаний.

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов в Доминикане, — говорил после освобождения экс-президент. — Также является ложью, что у меня есть бейсбольная команда. Также лживо и то, что у меня есть земля под строительство отелей в Саудовской Аравии. Мои деньги - результат моей работы. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Не буду спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу».

Тем временем работа Федерации футбола Испании в данный момент парализована из-за обысков. По данным Marca, многие контракты и документы в данный момент не подписаны, в том числе договоры с тренерами сборных Испании, включая Луиса де ла Фуэнте. Сообщается, что в офисе даже закончилась туалетная бумага, так как ответственный человек отстранен от работы, а другие сотрудники боятся что-то делать без разрешения.

УЕФА и ФИФА же в данный момент требуют от RFEF срочно назначить нового президента федерации, пока и. о. Педро Роча находится под следствием. Похоже, история только начинает закручиваться.