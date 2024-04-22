«Этот матч — парад глупостей. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире...» Испанские СМИ и Хави в огне после судейства в класико
Итурральде Гонсалес, экс-арбитр ФИФА, AS:
По мнению Итурральде Гонсалеса, судейского аналитика AS, мяч в эпизоде с ударом Ямаля и сейвом Лунина не залетал за линию, но из-за отсутствия подходящего ракурса все сводится к «акту веры». Он напоминает, что мяч должен пересечь линию целиком, а также жестко критикует отсутствие системы определения гола в ла лиге: «Картинка, которую мы показываем миру в самой важной игре сезона, просто ужасна. Всего за три-четыре миллиона евро мы бы ничего не ждали! Без технологий вы вынуждены совершать акт веры. Пусть некоторые возьмут на заметку: с сегодняшними камерами нет никакой перспективы линии! И заметьте, я говорю все это не потому что президент ла лиги Хавьер Тебас не поддерживает технологии, а потому что клубы тоже их не поддерживают. Невероятно. Ла лига не хочет покупать лицензию у ФИФА, потому что считает, что они «монополисты», и не хочет давать им деньги».
Сесар Барренечеа Монтеро, экс-арбитр ла лиги, Mundo Deportivo:
«На мой взгляд, нарушения в штрафной со стороны Кубарси на Лукасе Васкесе не было. Я считаю, что игрок «Реала» обманул судью Сото Градо, который назначил пенальти, потому что увидел контакт. Однако контакт был инициирован игроком «Реала», а не защитником «Барселоны», — заявил Барренечеа Монтеро по поводу инцидента, в результате которого мадридцы забили свой первый гол и сравняли счет.
Интересно, что Сото Градо не пересматривал эпизод на мониторе, потому что был уверен, что это пенальти. Это первое класико, на котором этот судья работал в качестве главного.
Хави, главный тренер «Барселоны», Marca:
«Я очень разочарован. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире... Все видели, что мяч пересек линию ворот, но все пошло против нас. Этот матч — парад глупостей. Но я горжусь командой: думаю, что мы были лучше. Мы играли очень хорошо, мы больше создавали и прилично защищались. Мы управляли игрой и заслужили победу, но упустили очки из-за ситуаций, которые мы не контролировали. Очень жаль. Мы заслуживали большего. Если мы хотим стать лучшей лигой в мире, мы должны использовать технологии».
Жерар Пике, экс-защитник «Барселоны»:
«Мадрид украл победу? Тот факт, что вы задаете мне этот вопрос, означает, что да. Я стараюсь быть объективным и считаю, что пенальти на Васкесе не было. После его назначения никто не пошел смотреть повтор. Лукас ищет ногу Кубарси, посмотрите: он бежит и видит, что нога Пау отставлена. Лукас ставит свою ногу так, что она натыкается на Кубарси. Это не пенальти, но ВАР не может вмешаться, потому что, видимо, на это нет достаточных оснований. Я также считаю, что и Ямаль забил гол. Как минимум должна быть камера на линии ворот. Если это не гол, то этого не видно».
beIN и Canal+, анализ несостоявшегося гола Ямаля:
Canal+ и beIN использовали свои 3D-технологии для анализа имеющихся изображений, и оба пришли к одному и тому же выводу: мяч не зашел в ворота полностью, поэтому гол не состоялся. Так что решение судьи было правильным. Судя по обоим анализам, мяч пересек линию почти целиком, но не полностью.
Анхель Перес, Mundo Deportivo:
«Барселона» попрощалась с шансами взять ла лигу после поражения на «Сантьяго Бернабеу». Сине-гранатовые продемонстрировали хорошую командную игру, но индивидуальные ошибки Жоау Канселу и два очень спорных судейских решения оказались непреодолимым препятствием на пути к трем очкам. Винисиус Жуниор и Лукас Васкес сравняли счет после ударов Андреаса Кристенсена и Фермина Лопеса, а Джуд Беллингем добил «Барсу» в добавленное время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|32
|25
|6
|1
|70-22
|81
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|13
|12
|7
|46-34
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
13
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
14
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|4 : 1
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|1 : 2
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|4 : 1
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|1 : 1
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|1 : 2
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|2 : 0
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|3 : 2
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3