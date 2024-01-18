Отличный матч российского полузащитника.

Привычный счет

«Реал Сосьедад» слишком спокойно продвигается по сетке Кубка Испании. На каждой из трех предыдущих стадий баски выигрывали со счетом 1:0, причем всякий раз им противостояли соперники из низших лиг. Но вечно везти со жребием не могло, и в 1/8 финала он отправил бело-синих в гости к прошлогоднему финалисту Кубка — «Осасуне».

Памплонская команда лишь несколько дней назад вернулась из утомительного путешествия в Саудовскую Аравию, где уступила «Барселоне» в полуфинале Суперкубка, но точно восстановилась к встрече с «Сосьедадом». Это стало понятно уже по первому тайму, в котором «Осасуна» выглядела бодрее и интереснее.

Гости подготовились к тяжелому выезду и устроили серьезную ротацию после субботнего поражения в дерби от «Атлетика». Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль сделал перестановки во всех линиях: вернулся в обойму после дисквалификации основной голкипер Ремиро, справа в защите появился Элустондо, в опорной зоне — Урко Гонсалес, а в атаке — Андре Силва.

Левая «восьмерка»

Из-за подобных метаморфоз изменилась и роль Захаряна. Если в предыдущих матчах Арсен занимал широкую роль на правом фланге атаки, то на этот раз Альгуасиль поставил его на место левой «восьмерки», то есть в центр поля. Эта позиция российскому хавбеку знакома — он часто выходил на ней в прошлом сезоне, играя за «Динамо», так что проблем возникнуть не могло. Но констатируем, что после неудачной встречи с «Атлетиком» тренерский штаб решил обновить весь правый фланг: травмированного Одриосолу в защите заменил Элустондо, а место Захаряна в атаке номинально занял Оярсабаль (капитан «Сосьедада» сместился с острия).

Роль Арсена в позиционной игре изменилась, но стандартные положения он все еще исполнял. Все угловые с левого фланга были его, как и часть штрафных. На 25-й минуте он как раз неплохо то ли пробил, то ли навесил со штрафного, но извлек из этой ситуации только угловой.

Помимо этого, сказать об игре Захаряна в первом тайме было нечего. Он, что логично, действовал глубже обычного и гораздо больше оказался вовлечен в оборонительные действия. «Осасуна» еще и настаивала на владении, поэтому «Сосьедаду» приходилось довольно тяжело без мяча. Но критиковать Арсена не за что — позицию он не терял, на прямые ноги не вставал, просто игра диктовала такой сценарий. До перерыва обе команды вообще ни разу не пробили в створ ворот.

Максимальная близость к голу

А вот второй тайм начался веселее. И «Осасуна», и «Сосьедад» вылетели из раздевалок заряженными, сразу же полезли в атаку, и уже на 47-й минуте Захарян вышел на ударную позицию, но отправил мяч выше. А спустя еще пять минут Арсен оказался максимально близок к дебютному голу на испанской земле: в результате затяжной атаки мяч оказался у Захаряна на линии штрафной, он зряче выстрелил в нижний угол, однако голкипер «Осасуны» Айтор Фернандес спас команду. По эмоциональной реакции Арсена было заметно — он сам уже видел мяч в сетке.

Но зря этот удар не пропал: с этого же углового «Сосьедад» начал другую долгую атаку, которая привела к назначению пенальти. Захарян в ней прямого участия не принимал, но отмечаем, что без его непосредственных действий в предыдущем эпизоде гол бы не состоялся. Защитник «Осасуны» Катена получил красную карточку, а Оярсабаль реализовал 11-метровый.

По счету «Сосьедад» играть умеет, что и доказал в очередной раз. Альгуасиль тут же сделал ряд перестановок и изменил роль Захаряна — Барренечеа ушел с поля, а Арсен занял его место на левом фланге атаки. И на этой позиции наш хавбек тоже был опасен — например, на 77-й минуте он убегал в сольную контратаку, но Фернандес успел вовремя выйти из ворот.

В эндшпиле матча баскская команда думала только об обороне и контратаках, на что имела полное право. И с задачей «Сосьедад» справился на ура — «Реал» не только не пропустил, но еще и удвоил счет прямо перед финальным свистком. В ворота «Осасуны» был назначен еще один пенальти, Фернандес отразил удар Мендеса, но на добивание подоспел Мерино — 0:2.

«Реал Сосьедад» вновь выиграл всухую и вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а это уже серьезно. Отмечаем не только полезную игру Захаряна, но и то, что он отбегал все 90 минут. Доверие к российскому хавбеку все ощутимее.