Захарян — красавец: доверия все больше, к голу все ближе. Баски — в 1/4 финала Кубка Испании
Привычный счет
«Реал Сосьедад» слишком спокойно продвигается по сетке Кубка Испании. На каждой из трех предыдущих стадий баски выигрывали со счетом 1:0, причем всякий раз им противостояли соперники из низших лиг. Но вечно везти со жребием не могло, и в 1/8 финала он отправил бело-синих в гости к прошлогоднему финалисту Кубка — «Осасуне».
Памплонская команда лишь несколько дней назад вернулась из утомительного путешествия в Саудовскую Аравию, где уступила «Барселоне» в полуфинале Суперкубка, но точно восстановилась к встрече с «Сосьедадом». Это стало понятно уже по первому тайму, в котором «Осасуна» выглядела бодрее и интереснее.
Гости подготовились к тяжелому выезду и устроили серьезную ротацию после субботнего поражения в дерби от «Атлетика». Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль сделал перестановки во всех линиях: вернулся в обойму после дисквалификации основной голкипер Ремиро, справа в защите появился Элустондо, в опорной зоне — Урко Гонсалес, а в атаке — Андре Силва.
Левая «восьмерка»
Из-за подобных метаморфоз изменилась и роль Захаряна. Если в предыдущих матчах Арсен занимал широкую роль на правом фланге атаки, то на этот раз Альгуасиль поставил его на место левой «восьмерки», то есть в центр поля. Эта позиция российскому хавбеку знакома — он часто выходил на ней в прошлом сезоне, играя за «Динамо», так что проблем возникнуть не могло. Но констатируем, что после неудачной встречи с «Атлетиком» тренерский штаб решил обновить весь правый фланг: травмированного Одриосолу в защите заменил Элустондо, а место Захаряна в атаке номинально занял Оярсабаль (капитан «Сосьедада» сместился с острия).
Роль Арсена в позиционной игре изменилась, но стандартные положения он все еще исполнял. Все угловые с левого фланга были его, как и часть штрафных. На 25-й минуте он как раз неплохо то ли пробил, то ли навесил со штрафного, но извлек из этой ситуации только угловой.
Помимо этого, сказать об игре Захаряна в первом тайме было нечего. Он, что логично, действовал глубже обычного и гораздо больше оказался вовлечен в оборонительные действия. «Осасуна» еще и настаивала на владении, поэтому «Сосьедаду» приходилось довольно тяжело без мяча. Но критиковать Арсена не за что — позицию он не терял, на прямые ноги не вставал, просто игра диктовала такой сценарий. До перерыва обе команды вообще ни разу не пробили в створ ворот.
Максимальная близость к голу
А вот второй тайм начался веселее. И «Осасуна», и «Сосьедад» вылетели из раздевалок заряженными, сразу же полезли в атаку, и уже на 47-й минуте Захарян вышел на ударную позицию, но отправил мяч выше. А спустя еще пять минут Арсен оказался максимально близок к дебютному голу на испанской земле: в результате затяжной атаки мяч оказался у Захаряна на линии штрафной, он зряче выстрелил в нижний угол, однако голкипер «Осасуны» Айтор Фернандес спас команду. По эмоциональной реакции Арсена было заметно — он сам уже видел мяч в сетке.
Но зря этот удар не пропал: с этого же углового «Сосьедад» начал другую долгую атаку, которая привела к назначению пенальти. Захарян в ней прямого участия не принимал, но отмечаем, что без его непосредственных действий в предыдущем эпизоде гол бы не состоялся. Защитник «Осасуны» Катена получил красную карточку, а Оярсабаль реализовал 11-метровый.
По счету «Сосьедад» играть умеет, что и доказал в очередной раз. Альгуасиль тут же сделал ряд перестановок и изменил роль Захаряна — Барренечеа ушел с поля, а Арсен занял его место на левом фланге атаки. И на этой позиции наш хавбек тоже был опасен — например, на 77-й минуте он убегал в сольную контратаку, но Фернандес успел вовремя выйти из ворот.
В эндшпиле матча баскская команда думала только об обороне и контратаках, на что имела полное право. И с задачей «Сосьедад» справился на ура — «Реал» не только не пропустил, но еще и удвоил счет прямо перед финальным свистком. В ворота «Осасуны» был назначен еще один пенальти, Фернандес отразил удар Мендеса, но на добивание подоспел Мерино — 0:2.
«Реал Сосьедад» вновь выиграл всухую и вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а это уже серьезно. Отмечаем не только полезную игру Захаряна, но и то, что он отбегал все 90 минут. Доверие к российскому хавбеку все ощутимее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|20
|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Валенсия
|20
|8
|5
|7
|26-24
|29
|
9
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
10
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|20
|2
|9
|9
|15-30
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3