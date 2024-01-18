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Захарян — красавец: доверия все больше, к голу все ближе. Баски — в 1/4 финала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» в Кубке Испании
Гоша Чернов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
1/3
Отличный матч российского полузащитника.
Испания. Кубок. 1/8 финала
17 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:2
Реал Сосьедад

Привычный счет

«Реал Сосьедад» слишком спокойно продвигается по сетке Кубка Испании. На каждой из трех предыдущих стадий баски выигрывали со счетом 1:0, причем всякий раз им противостояли соперники из низших лиг. Но вечно везти со жребием не могло, и в 1/8 финала он отправил бело-синих в гости к прошлогоднему финалисту Кубка — «Осасуне».

Памплонская команда лишь несколько дней назад вернулась из утомительного путешествия в Саудовскую Аравию, где уступила «Барселоне» в полуфинале Суперкубка, но точно восстановилась к встрече с «Сосьедадом». Это стало понятно уже по первому тайму, в котором «Осасуна» выглядела бодрее и интереснее.

Гости подготовились к тяжелому выезду и устроили серьезную ротацию после субботнего поражения в дерби от «Атлетика». Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль сделал перестановки во всех линиях: вернулся в обойму после дисквалификации основной голкипер Ремиро, справа в защите появился Элустондо, в опорной зоне — Урко Гонсалес, а в атаке — Андре Силва.

Арсен Захарян. Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Осасуны» в Кубке Испании

Левая «восьмерка»

Из-за подобных метаморфоз изменилась и роль Захаряна. Если в предыдущих матчах Арсен занимал широкую роль на правом фланге атаки, то на этот раз Альгуасиль поставил его на место левой «восьмерки», то есть в центр поля. Эта позиция российскому хавбеку знакома — он часто выходил на ней в прошлом сезоне, играя за «Динамо», так что проблем возникнуть не могло. Но констатируем, что после неудачной встречи с «Атлетиком» тренерский штаб решил обновить весь правый фланг: травмированного Одриосолу в защите заменил Элустондо, а место Захаряна в атаке номинально занял Оярсабаль (капитан «Сосьедада» сместился с острия).

Роль Арсена в позиционной игре изменилась, но стандартные положения он все еще исполнял. Все угловые с левого фланга были его, как и часть штрафных. На 25-й минуте он как раз неплохо то ли пробил, то ли навесил со штрафного, но извлек из этой ситуации только угловой.

Помимо этого, сказать об игре Захаряна в первом тайме было нечего. Он, что логично, действовал глубже обычного и гораздо больше оказался вовлечен в оборонительные действия. «Осасуна» еще и настаивала на владении, поэтому «Сосьедаду» приходилось довольно тяжело без мяча. Но критиковать Арсена не за что — позицию он не терял, на прямые ноги не вставал, просто игра диктовала такой сценарий. До перерыва обе команды вообще ни разу не пробили в створ ворот.

Максимальная близость к голу

А вот второй тайм начался веселее. И «Осасуна», и «Сосьедад» вылетели из раздевалок заряженными, сразу же полезли в атаку, и уже на 47-й минуте Захарян вышел на ударную позицию, но отправил мяч выше. А спустя еще пять минут Арсен оказался максимально близок к дебютному голу на испанской земле: в результате затяжной атаки мяч оказался у Захаряна на линии штрафной, он зряче выстрелил в нижний угол, однако голкипер «Осасуны» Айтор Фернандес спас команду. По эмоциональной реакции Арсена было заметно — он сам уже видел мяч в сетке.

Но зря этот удар не пропал: с этого же углового «Сосьедад» начал другую долгую атаку, которая привела к назначению пенальти. Захарян в ней прямого участия не принимал, но отмечаем, что без его непосредственных действий в предыдущем эпизоде гол бы не состоялся. Защитник «Осасуны» Катена получил красную карточку, а Оярсабаль реализовал 11-метровый.

По счету «Сосьедад» играть умеет, что и доказал в очередной раз. Альгуасиль тут же сделал ряд перестановок и изменил роль Захаряна — Барренечеа ушел с поля, а Арсен занял его место на левом фланге атаки. И на этой позиции наш хавбек тоже был опасен — например, на 77-й минуте он убегал в сольную контратаку, но Фернандес успел вовремя выйти из ворот.

В эндшпиле матча баскская команда думала только об обороне и контратаках, на что имела полное право. И с задачей «Сосьедад» справился на ура — «Реал» не только не пропустил, но еще и удвоил счет прямо перед финальным свистком. В ворота «Осасуны» был назначен еще один пенальти, Фернандес отразил удар Мендеса, но на добивание подоспел Мерино — 0:2.

«Реал Сосьедад» вновь выиграл всухую и вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а это уже серьезно. Отмечаем не только полезную игру Захаряна, но и то, что он отбегал все 90 минут. Доверие к российскому хавбеку все ощутимее.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
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 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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Севилья – Алавес
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Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
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13.01 23:00
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Альмерия – Жирона
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