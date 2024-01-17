Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч против «Осасуны» в Кубке Испании

Стали известны стартовые составы на матч между «Осасуной» и «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании.

Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар» в Памплоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян сыграет с первых минут.

«Осасуна»: Айтор Фдес, Крус, Гарсия, Торро, Монкайола, Аймар, Аресо, Будимир, Арнаис, Мохика, Катена.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Ле Норманн, Субельдия, Ариц, Барренечеа, Мерино, Де Сарате, Захарян, Ойярсабаль, Андре Силва.