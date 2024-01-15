Избиение в класико показало: между «Барселоной» и «Реалом» — пропасть

Но Хави верит в успех.

Очередной матч — очередной позор: обидные поражения от «Реала» превращаются для «Барселоны» в обыденность. В финале Суперкубка Испании сливочные разгромили блауграну (4:1) — и эта неудача стала третьей подряд для каталонцев. Ранее «Барселона» уступила в класико 28 октября (1:2) и 5 апреля (0:4). Общий счет этих встреч — 10:2 в пользу «Реала». Неужели пропасть между командами так сильно растет?

Если представить, что встреча в Эр-Рияде — тест максимальных возможностей команд, то выводы для каталонцев неутешительные. Прямо сейчас это просто клубы из разных лиг, причем касается это как игроков на поле, так и главных тренеров.

Сообщество болельщиков «Барселоны» разделилось на две примерно равные части — одни требуют немедленной отставки Хави за такое позорное поражение, другие считают, что с нынешним подборов футболистов не справился бы никто и их нужно ротировать. Слушать болельщиков — то еще занятие (пара даже шальных побед над «Реалом» снова превратит Хави в их глазах в полубога, а игроков — в лучших на земле), но истина в их словах есть.

Очередной разгром от «Реала» в первую очередь провал Хави. В легенде «Барселоны» видели нового Гвардиолу, но тот в Суперкубке перенял худшее проявление «гвардиолизма» — тактические сюрпризы на грани чудачества. Если «учитель» мудрил с ложными и ложно-ложными позициями (всегда с ожидаемым результатом), то Хави на «Реал» решил перетрясти атакующую тройку (и внезапно добавить туда защитника Роберто), а в обороне выставил против Винисиуса Рональда Араухо. В этой формации тренер «Барсы» задрал повыше линию защиты и кое-как настроил прессинг.

Вообще Араухо против Винисиуса — отличный ход. Был. Матчей шесть назад. Рональд действительно умеет справляться с Джуниором, их дуэль стала почти легендарной, и зачастую она завершалась не в пользу Вини. Тем наивнее было ожидать, что Анчелотти опять попадется в ловушку со сдвигом центрбека направо, — он и не попался, убрав номер 7 из-под удара.

Бразилец ушел от дуэли, почти не пересекался с Араухо и оформил хет-трик за 39 минут. Кстати, несмотря на то что прямых столкновений почти не было, Рональд все равно получил две желтые за фолы на Винисиусе, таким образом тактический ход Хави оказался не просто бесполезным, но и вредным. Джуниора не остановили, матч доигрывали в меньшинстве. Полный провал.

Радость Родриго после гола. Фото Reuters

Великолепная тройка имени Хави — с Роберто, Левандовски и Торресом — тоже ничего не показала. Серджи стал худшим игроком атаки, по данным статистических порталов (ни обострения через пас, ни ударов — ничего), Ферран в принципе не из тех игроков, которые способны удивлять; один только поляк ненадолго вернул «Барсу» в игру, забив шальным выстрелом издали при счете 0:2.

Никаких замен (хотя они напрашивались) тренер в перерыве не сделал. Освежил игру Хави только по прошествии часа — выпустил Феликса и Ямаля, которых многие ждали в старте. Но через три минуты Родриго забил четвертый и похоронил «Барселону». А вскоре удалили Араухо, и все замены потеряли смысл.

Конечно, матч проиграл не только Хави, хотя и приложил к тому все усилия. В целом «Барселона» сейчас не выглядит командой, способной сыграть на уровне «Реала». Каталонцы хуже бегают, пасуют, бьют — в них меньше класса. Никого и близко подобного Винисиусу или Беллингему у Хави нет. И не будет в ближайшее время.

Это проблема всего клуба, которую оперативно не решить. У «Барселоны» нет денег. Она побирается, стыдливо пытаясь обменять пачку своих игроков на других таких же, которым потом тоже придется искать замену. Она подписывает лояльных ветеранов. Или детей, на которых все смотрят с надеждой, а потом разочаровываются. Все вместе и приводит к тому, что Ферран Торрес не в состоянии нормально ударить, а в центре поля никто не отдаст такой же ассист, как Беллингем на Винисиуса.

В таких условиях очередной провал с «Реалом» — просто щелчок по носу, дежурное напоминание о текущем положении дел в «Барселоне». Хави после матча сказал, что он расстроен, но «весь год еще впереди» и на кону остаются три трофея. Подразумевал ла лигу, Лигу чемпионов и Кубок Испании. Самоуверенно. Но правда в том, что, вероятно, «Барселоне» будет больно и там.

«Реал» же может радоваться — дела у них гораздо лучше. У них круче футболисты, более статусный и классный тренер. Вини может издеваться над защитой, Джуд — разгонять атаки. Анчелотти может не отправлять защитника в нападение и в целом не стремится ломать то, что уже работает. Сливочные заряжены и наслаждаются превосходством — по словам Марсело, который заглянул к команде перед Суперкубком, парни очень хотели победить. Судя по игре «Барселоны», она хотела просто выжить.

Первое класико 2024-го будто программирует ситуацию на весь год. Одним — наслаждение от собственного успеха, другим — поиск путей для спасения. «Барселона» может периодически сверкать, но очная ставка с заклятым соперником (у которого к тому же и эпидемия «крестов») все показала. Когда сливочным нужно, когда очень хочется — каталонцы под руководством мудрого тренера выходят из игры. Когда это закончится? Вряд ли скоро, так что болельщикам блауграны надо привыкать к страданиям. Пусть и с редкими вспышками, случалось же все-таки «Барселоне» громить «Реал» даже с этими игроками и тренером.