«Атлетико» и «Реал» выдали второй шедевр за неделю, «Барселону» заставил понервничать клуб из третьей лиги
Защитники решают
После унижения в суперкубковом финале Хави пытался найти хоть какой-то позитив. Суть его высказываний сводилась к тому, что «Реал» год назад был в схожем положении, жизнь — даже на очень чувствительном поражении — не заканчивается, и «Барселона» еще сражается за три трофея. Только видя, с какими проблемами сталкиваются в этом сезоне сине-гранатовые, сложно поверить в успех их погони за Мадридом в национальном первенстве и, тем более, в воплощение мечты об «ушастом» трофее Лиги чемпионов.
Объективно, самые высокие шансы у каталонцев в Кубке Испании. Тем более, пока жребий к команде благосклонен. Сначала определил в соперники представителя четвертого дивизиона. Теперь — тринадцатую команду третьей лиги. Которая, впрочем, успела пошуметь в этом розыгрыше и выбила из турнира «Вильярреал». И, кстати, год для футболистов из Саламанки начался с гостевой победы над «Барселоной Б».
Как оказалось, и главной сине-гранатовой команды они не боятся. «Унионистас» играл по-хорошему нагло и смело. Хозяева могли забить в первой же толковой атаке, повели в счете и претендовали на победу в первом тайме, если бы перед перерывом не допустили просчет при собственном стандарте. Забивать второй мяч пошли все, а в итоге Жоау Феликс отправил стартовавшего со своей половины Феррана Торреса один на один с вратарем.
Видя, что легкой прогулки не получается, Хави пришлось поднимать со скамейки лидеров — Левандовски, Педри, Гюндогана и Кристенсена. Решили же судьбу матча защитники. Переломным оказался дальний удар попавшего в угол Кунде, после чего уже Бальде почти с нулевого угла вогнал мяч под перекладину. При этом от Пеньи потребовалось совершить несколько крутых сейвов.
Пусть и с легким скрипом, «Барса» идет дальше, а в Саламанке могут гордиться своей командой.
Вечер Гризманна
Всего неделю назад «Реал» и «Атлетико» устроили голевое безумие в полуфинале Суперкубка Испании с восемью забитыми мячами (5:3). Как раз в той игре в историю «матрасников» вошел Гризманн, которого в четверг чествовали на «Метрополитано» в качестве лучшего бомбардира красно-белого клуба (174 мяча). Памятную табличку перед стартовым свистком на поле вынесли супруга француза и три дочки.
А вот «Реалу» устраивать чемпионский коридор никто не собирался. Это уже не первая подобная история, и для принципиального противостояния подобное нормально. Карло Анчелотти даже философски заметил, что любое решение следует уважать, а Диего Симеоне, воздав должное сопернику, заявил: «Мы поздравляем их тренеров и футболистов, но, в первую очередь, мы уважаем собственных болельщиков».
Те, кстати, снова отличились со знаком «минус» и перед игрой около стадиона пели оскорбительные песни про Винисиуса Жуниора. Слово «обезьяна» там присутствовало, а уже во время матча каждое касание бразильца встречали оглушительным свистом. И особенно радовались промаху Вини после попадания Беллингема в перекладину.
При том, что сливочные создавали больше моментов, открыл счет «Атлетико. Не без доли везения, так как мяч прилетел на ногу Самуэлу Лино от головы Рюдигера, который пытался прервать заброс в штрафную.
Впрочем, по-настоящему курьезным получился ответный гол «Реала». Облак 45 минут творил чудеса, после чего фактически забросил мяч в свои ворота при не самой коварной подаче Модрича со стандарта. Это, кстати, уже второй автогол словенца в мадридских дерби, что с точки зрения статистики было для «Атлетико» почти приговором. Десять мячей в свои ворота — десять поражений. Только нынешняя игра получалась удивительной с точки зрения курьезов, и это точно был не день Рюдигера. На пару с Луниниым немец подарил гол Морате.
Анчелотти отреагировал на это заменой Модрича на Крооса, а также добавил в атаку Браима Диаса, сдвинув на фланг обороны Камавингу. Потом надежности опорной зоне добавил Тшуамени, но утверждать, что именно это сработало — слишком просто. Игра же могла качнуться в любую сторону: Родриго попал в перекладину, а Лунин выдал крутой сейв, оставив гостей в игре. И по всем законам жанра после вратарского подвига Винисиус с Беллингемом организовали гол только появившегося на поле Хоселу.
2:2 в основное время — мадридские клубы снова приготовили блюдо для футбольных гурманов, и овертайм можно было расценивать, как десерт. Которому, к слову, предшествовала словесная перепалка Винисиуса и Симеоне. И эмоции явно сгубили демонстративно ярко праздновавшего голы бразильца. Его ошибка при попытке помочь в обороне обернулась голом Гризманна, с которого этот вечер начался, и мастерским ударом которого закончился.
Четвертый мяч в исполнении Рикельме стал формальностью. «Атлетико» взял у земляков реванш и за Суперкубок, и за прошлогоднее поражение в кубковом четвертьфинале. А проклятие «Королевского клуба» никуда не делось — с 1976 года «Реал» после завоевания второго по статусу испанского трофея не может отстоять его в следующем розыгрыше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|20
|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Валенсия
|20
|8
|5
|7
|26-24
|29
|
9
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
10
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|20
|2
|9
|9
|15-30
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3