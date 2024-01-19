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«Атлетико» и «Реал» выдали второй шедевр за неделю, «Барселону» заставил понервничать клуб из третьей лиги

«Атлетико» победил «Реал» в Кубке Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
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1/4
Ведущие испанские команды провели в четверг кубковые матчи.

Защитники решают

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 21:30. Pistas del Helmantico (Саламанка)
Унионистас
1:3
Барселона

После унижения в суперкубковом финале Хави пытался найти хоть какой-то позитив. Суть его высказываний сводилась к тому, что «Реал» год назад был в схожем положении, жизнь — даже на очень чувствительном поражении — не заканчивается, и «Барселона» еще сражается за три трофея. Только видя, с какими проблемами сталкиваются в этом сезоне сине-гранатовые, сложно поверить в успех их погони за Мадридом в национальном первенстве и, тем более, в воплощение мечты об «ушастом» трофее Лиги чемпионов.

Объективно, самые высокие шансы у каталонцев в Кубке Испании. Тем более, пока жребий к команде благосклонен. Сначала определил в соперники представителя четвертого дивизиона. Теперь — тринадцатую команду третьей лиги. Которая, впрочем, успела пошуметь в этом розыгрыше и выбила из турнира «Вильярреал». И, кстати, год для футболистов из Саламанки начался с гостевой победы над «Барселоной Б».

Как оказалось, и главной сине-гранатовой команды они не боятся. «Унионистас» играл по-хорошему нагло и смело. Хозяева могли забить в первой же толковой атаке, повели в счете и претендовали на победу в первом тайме, если бы перед перерывом не допустили просчет при собственном стандарте. Забивать второй мяч пошли все, а в итоге Жоау Феликс отправил стартовавшего со своей половины Феррана Торреса один на один с вратарем.

Видя, что легкой прогулки не получается, Хави пришлось поднимать со скамейки лидеров — Левандовски, Педри, Гюндогана и Кристенсена. Решили же судьбу матча защитники. Переломным оказался дальний удар попавшего в угол Кунде, после чего уже Бальде почти с нулевого угла вогнал мяч под перекладину. При этом от Пеньи потребовалось совершить несколько крутых сейвов.

Пусть и с легким скрипом, «Барса» идет дальше, а в Саламанке могут гордиться своей командой.

Вечер Гризманна

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
4:2
Реал

Всего неделю назад «Реал» и «Атлетико» устроили голевое безумие в полуфинале Суперкубка Испании с восемью забитыми мячами (5:3). Как раз в той игре в историю «матрасников» вошел Гризманн, которого в четверг чествовали на «Метрополитано» в качестве лучшего бомбардира красно-белого клуба (174 мяча). Памятную табличку перед стартовым свистком на поле вынесли супруга француза и три дочки.

А вот «Реалу» устраивать чемпионский коридор никто не собирался. Это уже не первая подобная история, и для принципиального противостояния подобное нормально. Карло Анчелотти даже философски заметил, что любое решение следует уважать, а Диего Симеоне, воздав должное сопернику, заявил: «Мы поздравляем их тренеров и футболистов, но, в первую очередь, мы уважаем собственных болельщиков».

Те, кстати, снова отличились со знаком «минус» и перед игрой около стадиона пели оскорбительные песни про Винисиуса Жуниора. Слово «обезьяна» там присутствовало, а уже во время матча каждое касание бразильца встречали оглушительным свистом. И особенно радовались промаху Вини после попадания Беллингема в перекладину.

При том, что сливочные создавали больше моментов, открыл счет «Атлетико. Не без доли везения, так как мяч прилетел на ногу Самуэлу Лино от головы Рюдигера, который пытался прервать заброс в штрафную.

Впрочем, по-настоящему курьезным получился ответный гол «Реала». Облак 45 минут творил чудеса, после чего фактически забросил мяч в свои ворота при не самой коварной подаче Модрича со стандарта. Это, кстати, уже второй автогол словенца в мадридских дерби, что с точки зрения статистики было для «Атлетико» почти приговором. Десять мячей в свои ворота — десять поражений. Только нынешняя игра получалась удивительной с точки зрения курьезов, и это точно был не день Рюдигера. На пару с Луниниым немец подарил гол Морате.

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Анчелотти отреагировал на это заменой Модрича на Крооса, а также добавил в атаку Браима Диаса, сдвинув на фланг обороны Камавингу. Потом надежности опорной зоне добавил Тшуамени, но утверждать, что именно это сработало — слишком просто. Игра же могла качнуться в любую сторону: Родриго попал в перекладину, а Лунин выдал крутой сейв, оставив гостей в игре. И по всем законам жанра после вратарского подвига Винисиус с Беллингемом организовали гол только появившегося на поле Хоселу.

2:2 в основное время — мадридские клубы снова приготовили блюдо для футбольных гурманов, и овертайм можно было расценивать, как десерт. Которому, к слову, предшествовала словесная перепалка Винисиуса и Симеоне. И эмоции явно сгубили демонстративно ярко праздновавшего голы бразильца. Его ошибка при попытке помочь в обороне обернулась голом Гризманна, с которого этот вечер начался, и мастерским ударом которого закончился.
Четвертый мяч в исполнении Рикельме стал формальностью. «Атлетико» взял у земляков реванш и за Суперкубок, и за прошлогоднее поражение в кубковом четвертьфинале. А проклятие «Королевского клуба» никуда не делось — с 1976 года «Реал» после завоевания второго по статусу испанского трофея не может отстоять его в следующем розыгрыше.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 20 2 9 9 15-30 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 1 : 1
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 1 : 0
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 0 : 0
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 1 : 4
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
 - : -
31.01 23:00
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
1.02 23:00
Хетафе – Реал
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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