Суперфутбол в испанском Суперкубке. Для победы над «Атлетико» «Реалу» потребовалось пять мячей
Больше турниров, больше команд, больше трансляций, больше денег... Примерно по такой формуле в последнее время развивается футбольный бизнес. Тренеры и профсоюзы футболистов бьют тревогу, требуя беречь здоровье игроков, болельщики пресыщаются обилием игр самого разного уровня, но календарь только продолжает насыщаться. Порой возникает ощущение, что он вот-вот лопнет.
Тем не менее в потоке реформ обнаруживаются любопытные экземпляры. Например, некоторые долго не понимали, к чему сборным Лига наций, и с чем ее едят. А в итоге получили идеальную альтернативу товарищеским матчам с изюминкой в виде «Финала четырех». Примерно та же картина с Суперкубком Испании в его нынешнем формате, где теперь участвуют две лучшие команды предыдущего чемпионата и финалисты Кубка страны.
А сколько было сломано копий вокруг продажи турнира Саудовской Аравии, несправедливом распределении доходов в пользу «Реала» и «Барселоны», о нагрузке на календарь! Теперь каждый новый розыгрыш — событие. Не условная разминка перед стартом, а полноценный мини-турнир в разгар сезона со своими драмами и триумфами. Тут тебе и феноменальный по драматизму успех «Атлетика» трехлетней давности, и удаление Лионеля Месси, и первый трофей Хави в качестве главного тренера «Барсы». Да еще и завоеванный в класико.
А самое главное — каждый розыгрыш гарантированно дарит как минимум один, а то и несколько сверхзрелищных матчей. И сейчас программу-минимум выполнили уже к перерыву мадридского дерби. К середине первого тайма «Реал» и «Атлетико» обменялись результативными угловыми с завершающими ударами защитников — Эрмосо и Рюдигера. Затем игроки обороны «Реала» и вовсе сотворили маленький шедевр с тончайшим пасом Карвахаля, после которой мяч прошел между ногами Самуэла Лино, и аккуратной подрезкой не забивавшего более полутора лет Менди.
В итоге первый тайм стал самым результативным в дерби XXI века. В том числе благодаря Гризманну, который, уйдя перед штрафной от Модрича, не оставил шансов Кепе и вписал свое имя в историю «Атлетико» золотыми буквами. Француз обошел легендарного Луиса Арагонеса и со 174 мячами единолично стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». А заодно дал понять — красно-белые настроены повторить успех 2014 года, когда они в последний раз выиграли Суперкубок. Причем в тренерском противостоянии Диего Симеоне и Карло Анчелотти!
Правда, на перерыв с преимуществом в счете должен был уходить «Реал». Родриго, казалось, сделал все идеально, убрав на замахе двух защитников. И вроде бы бил он правильно, однако великолепный Облак отбил мяч ногами. А во втором тайме сливочным снова пришлось догонять, возмущаясь решением арбитра засчитать третье взятие ворот Кепы. Хавьер Альберола Рохас не увидел криминала в столкновении вратаря с Моратой, дав повод вспомнить о претензиях «Реала» к работе этого арбитра на сентябрьском дерби.
Выходит, не зря в «Королевском клубе» возмущались по поводу этого назначения, напомнив, что при Альбероле Рохасе случилось единственное поражение в сезоне, а процент побед при его арбитраже равняется пятидесяти? На самом же деле жаль, что ВАР не увидел в спорном эпизоде явную ошибку. Не потому, что она была (на самом деле Мората правила не нарушал), а по причине эксперимента с публикацией переговоров судей в таких эпизодах.
Впрочем, футбол в Эр-Рияде был интересен сам по себе. А уязвленный «Реал» все же отыгрался, и снова — благодаря тому, кто должен заниматься разрушением. В атаке, по ходу которой из отличных позиций не забили Беллингем и еще не набравший после травмы кондиции Винисиус Жуниор, отличился Карвахаль. Какой-то день защитника! Может быть, этим стоит объяснить промах находившегося в отличной позиции Браима Диаса? А, возможно, дело в традиции Симеоне, который в седьмой раз встречался с «Реалом» в матчах на вылет, и снова команды не уложились в основное время.
Хорошего футбола много не бывает — это именно про отчетную встречу, в которой сливочные методично давили в дополнительное время и, пожалуй, заслуженно вышли в финал. Причем ключевой автогол Савича спровоцировала еще одна классная подача вдохновенно игравшего Карвахаля. А Диас — обогнав убежавшего в атаку Облака и забив в пустые ворота — исполнил контрольный выстрел.
Анчелотти, догнав по числу матчей на скамейке «Реала» Зинедина Зидана (по 263), получил от команды отличный подарок. Обойти коллегу в финале, а не в будничной игре чемпионата, куда приятнее. Еще круче будет, если удастся взять трофей, а увидим ли мы в воскресенье бонусное класико — узнаем в четверг вечером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|19
|11
|5
|3
|36-19
|38
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|19
|8
|8
|3
|30-19
|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
9
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
10
|Лас-Пальмас
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Вильярреал
|19
|5
|4
|10
|27-38
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|19
|3
|7
|9
|23-27
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
|5
|14
|19-43
|5
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|- : -
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|- : -
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3