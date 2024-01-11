Суперфутбол в испанском Суперкубке. Для победы над «Атлетико» «Реалу» потребовалось пять мячей

Первым финалистом Суперкубка Испании стал выигравший мадридское дерби «Реал».

Больше турниров, больше команд, больше трансляций, больше денег... Примерно по такой формуле в последнее время развивается футбольный бизнес. Тренеры и профсоюзы футболистов бьют тревогу, требуя беречь здоровье игроков, болельщики пресыщаются обилием игр самого разного уровня, но календарь только продолжает насыщаться. Порой возникает ощущение, что он вот-вот лопнет.

Тем не менее в потоке реформ обнаруживаются любопытные экземпляры. Например, некоторые долго не понимали, к чему сборным Лига наций, и с чем ее едят. А в итоге получили идеальную альтернативу товарищеским матчам с изюминкой в виде «Финала четырех». Примерно та же картина с Суперкубком Испании в его нынешнем формате, где теперь участвуют две лучшие команды предыдущего чемпионата и финалисты Кубка страны.

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А сколько было сломано копий вокруг продажи турнира Саудовской Аравии, несправедливом распределении доходов в пользу «Реала» и «Барселоны», о нагрузке на календарь! Теперь каждый новый розыгрыш — событие. Не условная разминка перед стартом, а полноценный мини-турнир в разгар сезона со своими драмами и триумфами. Тут тебе и феноменальный по драматизму успех «Атлетика» трехлетней давности, и удаление Лионеля Месси, и первый трофей Хави в качестве главного тренера «Барсы». Да еще и завоеванный в класико.

А самое главное — каждый розыгрыш гарантированно дарит как минимум один, а то и несколько сверхзрелищных матчей. И сейчас программу-минимум выполнили уже к перерыву мадридского дерби. К середине первого тайма «Реал» и «Атлетико» обменялись результативными угловыми с завершающими ударами защитников — Эрмосо и Рюдигера. Затем игроки обороны «Реала» и вовсе сотворили маленький шедевр с тончайшим пасом Карвахаля, после которой мяч прошел между ногами Самуэла Лино, и аккуратной подрезкой не забивавшего более полутора лет Менди.

В итоге первый тайм стал самым результативным в дерби XXI века. В том числе благодаря Гризманну, который, уйдя перед штрафной от Модрича, не оставил шансов Кепе и вписал свое имя в историю «Атлетико» золотыми буквами. Француз обошел легендарного Луиса Арагонеса и со 174 мячами единолично стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». А заодно дал понять — красно-белые настроены повторить успех 2014 года, когда они в последний раз выиграли Суперкубок. Причем в тренерском противостоянии Диего Симеоне и Карло Анчелотти!

Правда, на перерыв с преимуществом в счете должен был уходить «Реал». Родриго, казалось, сделал все идеально, убрав на замахе двух защитников. И вроде бы бил он правильно, однако великолепный Облак отбил мяч ногами. А во втором тайме сливочным снова пришлось догонять, возмущаясь решением арбитра засчитать третье взятие ворот Кепы. Хавьер Альберола Рохас не увидел криминала в столкновении вратаря с Моратой, дав повод вспомнить о претензиях «Реала» к работе этого арбитра на сентябрьском дерби.

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Выходит, не зря в «Королевском клубе» возмущались по поводу этого назначения, напомнив, что при Альбероле Рохасе случилось единственное поражение в сезоне, а процент побед при его арбитраже равняется пятидесяти? На самом же деле жаль, что ВАР не увидел в спорном эпизоде явную ошибку. Не потому, что она была (на самом деле Мората правила не нарушал), а по причине эксперимента с публикацией переговоров судей в таких эпизодах.

Впрочем, футбол в Эр-Рияде был интересен сам по себе. А уязвленный «Реал» все же отыгрался, и снова — благодаря тому, кто должен заниматься разрушением. В атаке, по ходу которой из отличных позиций не забили Беллингем и еще не набравший после травмы кондиции Винисиус Жуниор, отличился Карвахаль. Какой-то день защитника! Может быть, этим стоит объяснить промах находившегося в отличной позиции Браима Диаса? А, возможно, дело в традиции Симеоне, который в седьмой раз встречался с «Реалом» в матчах на вылет, и снова команды не уложились в основное время.

Хорошего футбола много не бывает — это именно про отчетную встречу, в которой сливочные методично давили в дополнительное время и, пожалуй, заслуженно вышли в финал. Причем ключевой автогол Савича спровоцировала еще одна классная подача вдохновенно игравшего Карвахаля. А Диас — обогнав убежавшего в атаку Облака и забив в пустые ворота — исполнил контрольный выстрел.

Анчелотти, догнав по числу матчей на скамейке «Реала» Зинедина Зидана (по 263), получил от команды отличный подарок. Обойти коллегу в финале, а не в будничной игре чемпионата, куда приятнее. Еще круче будет, если удастся взять трофей, а увидим ли мы в воскресенье бонусное класико — узнаем в четверг вечером.