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Суперфутбол в испанском Суперкубке. Для победы над «Атлетико» «Реалу» потребовалось пять мячей

«Реал» переиграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
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10 января. «Реал» — «Атлетико» — 5:3.
Фото Reuters
Первым финалистом Суперкубка Испании стал выигравший мадридское дерби «Реал».
Испания. Суперкубок. 1/2 финала
10 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
5:3
Атлетико

Больше турниров, больше команд, больше трансляций, больше денег... Примерно по такой формуле в последнее время развивается футбольный бизнес. Тренеры и профсоюзы футболистов бьют тревогу, требуя беречь здоровье игроков, болельщики пресыщаются обилием игр самого разного уровня, но календарь только продолжает насыщаться. Порой возникает ощущение, что он вот-вот лопнет.

Тем не менее в потоке реформ обнаруживаются любопытные экземпляры. Например, некоторые долго не понимали, к чему сборным Лига наций, и с чем ее едят. А в итоге получили идеальную альтернативу товарищеским матчам с изюминкой в виде «Финала четырех». Примерно та же картина с Суперкубком Испании в его нынешнем формате, где теперь участвуют две лучшие команды предыдущего чемпионата и финалисты Кубка страны.

Фото Reuters

А сколько было сломано копий вокруг продажи турнира Саудовской Аравии, несправедливом распределении доходов в пользу «Реала» и «Барселоны», о нагрузке на календарь! Теперь каждый новый розыгрыш — событие. Не условная разминка перед стартом, а полноценный мини-турнир в разгар сезона со своими драмами и триумфами. Тут тебе и феноменальный по драматизму успех «Атлетика» трехлетней давности, и удаление Лионеля Месси, и первый трофей Хави в качестве главного тренера «Барсы». Да еще и завоеванный в класико.

А самое главное — каждый розыгрыш гарантированно дарит как минимум один, а то и несколько сверхзрелищных матчей. И сейчас программу-минимум выполнили уже к перерыву мадридского дерби. К середине первого тайма «Реал» и «Атлетико» обменялись результативными угловыми с завершающими ударами защитников — Эрмосо и Рюдигера. Затем игроки обороны «Реала» и вовсе сотворили маленький шедевр с тончайшим пасом Карвахаля, после которой мяч прошел между ногами Самуэла Лино, и аккуратной подрезкой не забивавшего более полутора лет Менди.

В итоге первый тайм стал самым результативным в дерби XXI века. В том числе благодаря Гризманну, который, уйдя перед штрафной от Модрича, не оставил шансов Кепе и вписал свое имя в историю «Атлетико» золотыми буквами. Француз обошел легендарного Луиса Арагонеса и со 174 мячами единолично стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». А заодно дал понять — красно-белые настроены повторить успех 2014 года, когда они в последний раз выиграли Суперкубок. Причем в тренерском противостоянии Диего Симеоне и Карло Анчелотти!

Правда, на перерыв с преимуществом в счете должен был уходить «Реал». Родриго, казалось, сделал все идеально, убрав на замахе двух защитников. И вроде бы бил он правильно, однако великолепный Облак отбил мяч ногами. А во втором тайме сливочным снова пришлось догонять, возмущаясь решением арбитра засчитать третье взятие ворот Кепы. Хавьер Альберола Рохас не увидел криминала в столкновении вратаря с Моратой, дав повод вспомнить о претензиях «Реала» к работе этого арбитра на сентябрьском дерби.

Фото Reuters

Выходит, не зря в «Королевском клубе» возмущались по поводу этого назначения, напомнив, что при Альбероле Рохасе случилось единственное поражение в сезоне, а процент побед при его арбитраже равняется пятидесяти? На самом же деле жаль, что ВАР не увидел в спорном эпизоде явную ошибку. Не потому, что она была (на самом деле Мората правила не нарушал), а по причине эксперимента с публикацией переговоров судей в таких эпизодах.

Впрочем, футбол в Эр-Рияде был интересен сам по себе. А уязвленный «Реал» все же отыгрался, и снова — благодаря тому, кто должен заниматься разрушением. В атаке, по ходу которой из отличных позиций не забили Беллингем и еще не набравший после травмы кондиции Винисиус Жуниор, отличился Карвахаль. Какой-то день защитника! Может быть, этим стоит объяснить промах находившегося в отличной позиции Браима Диаса? А, возможно, дело в традиции Симеоне, который в седьмой раз встречался с «Реалом» в матчах на вылет, и снова команды не уложились в основное время.

Хорошего футбола много не бывает — это именно про отчетную встречу, в которой сливочные методично давили в дополнительное время и, пожалуй, заслуженно вышли в финал. Причем ключевой автогол Савича спровоцировала еще одна классная подача вдохновенно игравшего Карвахаля. А Диас — обогнав убежавшего в атаку Облака и забив в пустые ворота — исполнил контрольный выстрел.

Анчелотти, догнав по числу матчей на скамейке «Реала» Зинедина Зидана (по 263), получил от команды отличный подарок. Обойти коллегу в финале, а не в будничной игре чемпионата, куда приятнее. Еще круче будет, если удастся взять трофей, а увидим ли мы в воскресенье бонусное класико — узнаем в четверг вечером.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Сочный тайм Захаряна: почти забил, почти отдал голевую, но был рано заменен
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
30.01 23:00
Барселона – Осасуна
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Атлетико – Р. Вальекано
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Борха Майораль

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Тони Кроос

Тони Кроос

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Диего Рико

Хетафе

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Осасуна

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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

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Домингуш Дуарте

Хетафе

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