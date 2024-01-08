«Ман Сити» дождался возвращения Де Брейне, Мбаппе вошел в историю «ПСЖ», важные голы Кузяева и Кокорина

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: кубковый снайпер Фоден

«Манчестер Сити» буднично преодолел первый кубковый барьер, а ложкой дегтя для Хосепа Гвардиолы стала травма замененного уже на 18-й минуте Аканджи. В футбольном же плане у «горожан» не наблюдалось никаких проблем. Показательна статистика первого тайма, по ходу которого Рубен Диаш отдал больше передач (90), чем все игроки «Хаддерсфилда». Визуально же перевес чемпиона лучше всего иллюстрирует красивейшая перепасовка с завершающим ударом в падении в исполнении Альвареса.

Начало же положил прицельно пробивший с острого угла Фоден, который подтвердил репутацию кубкового бомбардира. Только этот полузащитник забивал в каждом из шести последних розыгрышей Кубка Англии. Впрочем, все эти события меркнут в сравнении с долгожданным возвращением на поле Де Брейне. «Этихад» встретил не игравшего с 11 сентября бельгийца овацией, и тот принял активное участие в разгроме гостей, отдав голевой пас Доку.

Испания: «Барса» идет дальше

История с забытой желтой карточкой Дениса Черышева, стоившей вылета из Кубка Испании «Реалу», научила многих. В «Барселоне», например, четко знали, что в воскресенье нельзя рассчитывать на Ямаля, который нарвался на дисквалификацию еще в молодежном кубковом турнире. Впрочем, сине-гранатовые справились и так, а сама игра с клубом четвертого дивизиона отчасти смахивала на состоявшийся накануне матч «Реала» с соперником того же уровня. По итогу и волки-фавориты остались сыты, и овцы-аутсайдеры — почти целы. Два гола в ворота чемпионов Испании — настоящий праздник для болельщиков «Барбастро», о котором будут рассказывать внукам. Что до «Барсы», то особого упоминания заслуживает успех Фермина Лопеса. Открыв счет, он стал первым игроком каталонцев, забившим во всех турнирах текущего сезона.

Италия: «Ювентус» не отпустил «Интер» в отрыв

Открывавший воскресную программу тура «Милан» не упустил возможность оторваться на шесть очков от оступившейся накануне «Фиорентины», а результат еще в первом тайме был обеспечен усилиями Лофтус-Чика. Для начала англичанин из центра штрафной в касание замкнул передачу Рафаэла Леау, а потом попытка исполнить удар через себя увенчалась тем, что ВАР разглядел попадание в выставленную руку защитника, и Жиру удвоил перевес гостей с пенальти. После этого можно было спокойно играть по счету и дать новые шансы выпускникам молодежной команды, что в итоге принесло первый на профессиональном уровне гол Траоре. 19-летний ивуариец, хладнокровно закрутив мяч в дальний угол, лишь во второй раз вышел на замену в главной команде.

Если «Милан» со своим локальным кризисом справился, то «Наполи» продолжает штормить, и в Турине чемпионы развалились на стыке двух таймов. Да, все могло пойти иначе, реализуй отличный шанс Распадори, однако он не забил, тогда как Санабрия классно решил эпизод после подачи со штрафного. Вдобавок ко всему кошмарной получилась премьера в составе южан защитника Мадзокки. Выйдя на поле после перерыва, до своего удаления он отыграл всего пять минут. И тут же Влашич дальним ударом удвоил перевес «Торино», который в трехочковую эпоху прошел первые 19 туров лучше только в сезоне-2016/17 (29 очков против нынешних 27)

Несколько дней назад «Ювентус» растоптал этого же соперника в Кубке Италии (6:1), однако в чемпионате — да еще и на своем поле — аутсайдер, что называется, уперся. Больше того — «Салернитана» повела в счете, когда в дальний угол попал Маджоре. Только в итоге этот футболист проделал путь из героев в антигерои, получив в начале второго тайма вторую желтую карточку. Ну а в большинстве бьянконери дожали соперника. Первым пробить стену удалось Айлингу-Джуниору, здорово подстроившемуся под мяч, по которому не попал Влахович. Серб же свой гол забил на первой добавленной минуте, прицельно пробив головой. Отставание от «Интера» по-прежнему составляет два очка.

Франция: «Монако» снял проклятие

«Монако», ослабленный дисквалификацией Головина, а также отъездом группы игроков на Кубок Африки и Кубок Азии, получил в 1/32 финала едва ли не самого сложного из возможным соперников. Тем не менее, монегаски мощно начали, и агрессивный прессинг привел к результативной ошибке «Ланса» и голу Бен Йеддера.

Ади Хюттер из-за потерь перешел на схему с двумя форвардами, найдя место на поле как своему ветерану, так и Балогуну. А единственным атакующим хавбеком стал Аклиуш, в быстрой контратаке удвоивший перевес красно-белых с передачи еще одного юниора — Уаттара. Этот латераль и в обороне здорово отрабатывал, но защита гостей дрогнула перед перерывом, когда при ударе с острого угла кубкового вратаря гостей Маецки поставил в тупик рикошет. И это еще гостям повезло, что арбитр не увидел фола в штрафной со стороны дебютировавшего в княжеской команде арендованного у «Вест Хэма» Керера. Вахи явно картинно рухнул после легкого касания, а ВАР на данной стадии турнира не работает.

Но в целом характер игры изменился, и во втором тайме условия диктовал «Ланс». Маецки спасал постоянно, однако Сотока заставил вратаря капитулировать, завершив сольный проход изящным ударом, после которого мяч прошел между ногами поляка. «Монако» ценой неимоверных усилий дотянул до серии пенальти, которые были для команды настоящим кошмаром. Два последних вылета — от «Нанта» и «Родеза» — случились именно по итогам лотереи послематчевых 11-метровых.

Воскресная же серия началась с сейва Маецки. Еще раз гостям помогла перекладина, однако три сейва кипера «Ланса» Самба отсрочили развязку. И в этот раз она оказалась в пользу покончивших с проклятием монегасков, а чтобы это произошло, командам потребовалось совместными усилиями исполнить 18 ударов.

Если Головин этот кубковый раунд пропустил, то наш второй легионер во Франции Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и проявил себя с самой лучшей стороны. Российский полузащитник стал автором победного гола, из центра штрафной пробив в касание после фланговой передачи Опери. Это третий мяч Кузяева во французском футболе, только первые два результативных удара пришлись на начало сезона, когда Далер забивал в конце августа и в начале сентября в лиге 1.

«ПСЖ», начав год с завоевания Суперкубка Франции, продолжил разгромной победой. В чем-то она получилась будничной, но все равно особенной. Как минимум потому, что Мбаппе переписал еще один клубный рекорд. Открыв счет, он стал лучшим кубковым бомбардиром парижского клуба, а хет-трик помог ему довести число мячей во втором по статусу национальном турнире до тридцати. И все это на фоне сообщений о том, что Килиан окончательно уладил все детали предстоящего перехода в «Реала». По некоторым данным, нынешнее предложение мадридцев оказалось чуть скромнее предыдущего, однако в любом случае Мбаппе должен стать самым высокооплачиваемым футболистом «Королевского клуба».

Кипр: «Арис» обошел конкурента

Удачно начался год для Александра Кокорина, который отметился голом в важнейшей игре против «Омонии». В ходе массированной атаки «Ариса» отыгравший 75 минут российский форвард отличился после передачи Кажу. Это третий мяч Кокорина в чемпионате Кипра и первый успех после голевого дубля в начале декабря. А главное — «Арис» обыграл прямого конкурента и по дополнительным показателям при равном количестве очков вышел на третье место. Отставание от идущего вторым «Анортосиса» равняется двум баллам, а от лидирующего АПОЭЛ — семи.