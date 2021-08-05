«Ну, я больше не смотрю футбол». Как отреагировали на уход Месси из «Барселоны»

Реакция соцсетей на уход Лео.

Вечером 5 августа случилось то, во что уже никто не верил: «Барселона» объявила о том, что Месси покинет клуб.

«Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли договоренности по условиям контракта и согласовали дату его подписания, он не может быть заключен по финансовым и структурным причинам (требования испанской лиги).

В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания клуба и игрока не могут быть воплощены в реальность.

«Барселона» выражает огромную благодарность футболисту за тот вклад, что он внес в историю клуба, и желает ему всего наилучшего в личной жизни и профессиональной карьере», — говорится в заявлении клуба.

Эта новость тут же взорвала интернет. Болельщики «Барселоны» в различных соцсетях негодовали от потери. Всю ценность Месси для каталонцев можно понять в одном комментарии пользователя Instagram raulbome21: «Ну, я больше не смотрю футбол».

Если не смотреть футбол, то как насчет хоккея? В пресс-службе ХК «Авангард» не упустили возможности выложить вирусный пост: «Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся».

Ждём на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся ? #Messi pic.twitter.com/TLgdjPq4H1 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 5, 2021

Twitter-аккаунт южноафриканского KFC не отстал от российского хоккейного клуба. Маркетологи ресторана быстрого питания выложили фотографию похожего на знаменитого футболиста сотрудника.

Только вышедшая в примеру «Мальорка» предложила Месси место в своих рядах: «У нас есть место, и мы предлагаем наш рай... Но десятка занята Антонио Санчесом».

Tenemos hueco y ofrecemos nuestro Para?so...pero el 10 es de @antonio8snchzz ? — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 5, 2021

Традиционно отличился английский телеведущий и бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер: «Клубное заявление... Как они попали в столь затруднительное положение?» Закончил свой твит Линекер переделанным девизом клуба. «Mess que un club» («Бардак, а не клуб») вместо «Mes que un club» («Больше чем клуб»).

Club statement. How on earth have they got themselves in to this predicament? Mess que un club. https://t.co/0OFFHn4ItU — Gary Lineker ? (@GaryLineker) August 5, 2021

Аргентинские СМИ в шоке. «Трудно поверить в эту новость. «Барселона» официально объявила, что Месси уходит. Конец футбольной эры, которую запомнят навсегда», — пишет издание TyCSports.

De esas noticias dif?ciles de creer. Barcelona comunic? de manera oficial que Leo Messi no seguir? en el club. El fin de una era que marc? la historia del f?tbol para siempre. ??? pic.twitter.com/SHyEBtvy8T — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2021

Обиднее всех в данной ситуации должно быть Серхио Агуэро. Нападающий дружит с Месси с детства, давно мечтал поиграть в одном клубе с Лео, а тут такое...

Aguero: «I can't wait to play together»



Messi: pic.twitter.com/0UqEnyEutc — Stephen A. Smith Burner (@TheSASBurner) August 5, 2021

Другой старый друг Месси, его бывший тренер Пеп Гвардиола, наоборот, должен быть воодушевлен подобной новостью.

Pep Guardiola when he sees the Lionel Messi news ? pic.twitter.com/2wOoz2ZECG — ESPN UK (@ESPNUK) August 5, 2021

Лучшие моменты Месси за 17 лет в «Барселоне» трудно перечислить, но медиа каталонцев попробовали собрать его подвиги в семиминутное видео.

Журналист ESPN Марк Одген верит, что эпоха Месси в «Барсе» не завершена: «Барселона» знает, что ла лиге в финансовом и коммерческом плане Месси нужен не меньше, чем ей. Не удивляйтесь, если в итоге он снова останется".

And Barca know that, financially and commercially, La Liga as a whole needs Messi just as much as they do. So don't be surprised if he stays (again) after a La Liga climb down... — Mark Ogden (@MarkOgden_) August 5, 2021

Бывший журналист Амар Сингх, который ушел в коммерцию, придерживается схожего мнения: «Не верю, что Месси покинет «Барсу». В заявлении сказано, что игрок и клуб достигли договоренности, но правила испанской ла лиги стали препятствием. Ла лига, вам решать, сохранять ли у себя лучшего футболиста мира».