Футбол
Испания
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Статьи   //    Футбол   //    Испания

«Ну, я больше не смотрю футбол». Как отреагировали на уход Месси из «Барселоны»

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 22:40
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
Теги:
Реакция соцсетей на уход Лео.

Вечером 5 августа случилось то, во что уже никто не верил: «Барселона» объявила о том, что Месси покинет клуб.

«Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли договоренности по условиям контракта и согласовали дату его подписания, он не может быть заключен по финансовым и структурным причинам (требования испанской лиги).
В результате этой ситуации Месси не останется в «Барселоне». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания клуба и игрока не могут быть воплощены в реальность.
«Барселона» выражает огромную благодарность футболисту за тот вклад, что он внес в историю клуба, и желает ему всего наилучшего в личной жизни и профессиональной карьере», — говорится в заявлении клуба.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Эта новость тут же взорвала интернет. Болельщики «Барселоны» в различных соцсетях негодовали от потери. Всю ценность Месси для каталонцев можно понять в одном комментарии пользователя Instagram raulbome21: «Ну, я больше не смотрю футбол».

Если не смотреть футбол, то как насчет хоккея? В пресс-службе ХК «Авангард» не упустили возможности выложить вирусный пост: «Ждем на сборе в Сочи! Катание подтянем, не волнуйся».

Twitter-аккаунт южноафриканского KFC не отстал от российского хоккейного клуба. Маркетологи ресторана быстрого питания выложили фотографию похожего на знаменитого футболиста сотрудника.

Только вышедшая в примеру «Мальорка» предложила Месси место в своих рядах: «У нас есть место, и мы предлагаем наш рай... Но десятка занята Антонио Санчесом».

Традиционно отличился английский телеведущий и бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер: «Клубное заявление... Как они попали в столь затруднительное положение?» Закончил свой твит Линекер переделанным девизом клуба. «Mess que un club» («Бардак, а не клуб») вместо «Mes que un club» («Больше чем клуб»).

Аргентинские СМИ в шоке. «Трудно поверить в эту новость. «Барселона» официально объявила, что Месси уходит. Конец футбольной эры, которую запомнят навсегда», — пишет издание TyCSports.

Обиднее всех в данной ситуации должно быть Серхио Агуэро. Нападающий дружит с Месси с детства, давно мечтал поиграть в одном клубе с Лео, а тут такое...

Другой старый друг Месси, его бывший тренер Пеп Гвардиола, наоборот, должен быть воодушевлен подобной новостью.

Лучшие моменты Месси за 17 лет в «Барселоне» трудно перечислить, но медиа каталонцев попробовали собрать его подвиги в семиминутное видео.

Журналист ESPN Марк Одген верит, что эпоха Месси в «Барсе» не завершена: «Барселона» знает, что ла лиге в финансовом и коммерческом плане Месси нужен не меньше, чем ей. Не удивляйтесь, если в итоге он снова останется".

Бывший журналист Амар Сингх, который ушел в коммерцию, придерживается схожего мнения: «Не верю, что Месси покинет «Барсу». В заявлении сказано, что игрок и клуб достигли договоренности, но правила испанской ла лиги стали препятствием. Ла лига, вам решать, сохранять ли у себя лучшего футболиста мира».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Леонид Александров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
Камеры сняли, как актер из российских сериалов первым полез в драку
Мощный пожар вспыхнул на заводе в Новом Уренгое
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд