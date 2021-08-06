Каталонцы теряют мага, который сам создавал заклинания. «Барса» и Месси не могли расстаться по собственному желанию

Они слишком любили друг друга.

Месси должен был уйти из «Барсы». Все когда-то уходят. Даже сервант из бабушкиной гостиной в один момент улетает на свалку, хотя уж если что и ассоциируется с вечностью, то именно этот плод запретной любви лакированных досок и стекла.

Все когда-то исчезает навсегда. Месси был в «Барсе» очень долго, с самого начала века, и даже превратился в хорошую привычку. Удивительно, как сознание перерабатывает гениальное в обыденное, хотя Месси все время менялся.

За время барселонской карьеры он пересобирал себя несколько раз: из талантливого кантерано, который учился у звезд вроде Роналдинью и Это'О, в супербомбардира, уложившего рекорд Герда Мюллера одной маленькой волшебной левой. Из супербомбардира в иллюзиониста после ухода Хави и икону, потеряв из партнеров Иньесту. А в сборной он даже тренером подрабатывал, да и в «Барсе» на полставки, бывало.

Чтобы мы не скучали от его величия, Лео изменил жестикуляцию после голов, отрастил бороду, научился забивать головой, грандиозно бить штрафные и стал суперточным механизмом по ассистам. Тот же Роналду, конечно, менял прически и девушек, но выбрал другой путь, сконцентрировавшись на эффективности. Месси же всегда прогрессировал в магии. Ему все-таки намного важнее эстетика. Вы никогда не увидите Месси, швыряющего мяч куда-то вперед, даже если команда отбивается. Скорее уж Adidas отрекламирует Puma, чем он отдаст мяч в пустоту.

Он, как начинающий волшебник из Хогвартса, сначала пользовался от природы данным, потом перешел на сложные заклинания, а уж в конце их просто создавал. Лео делал то, что не мог сделать никто. И в этом его главное качество, которое, возможно, он зачерпнул благодаря Роналдинью и, естественно, «Барсе». Где бы два величайших волшебника встретились еще? Ну, вот Гарри Поттер и профессор Дамблдор — в Хогвартсе, а встреча футбольных магов — только в «Барселоне».

Эта взаимная любовь была еще и правильной. Клуб воспитал проблемного юношу с дефицитом гормона роста, а он выплатил все до цента, став центром одной из главных команд XXI века.

И вот многие говорят, что «Барса» могла продать Месси года два назад за огромный чемодан денег. Мало того что эта команда, видимо, поддерживая реноме школы волшебства, совсем не умеет дорого продавать, так ещё и Месси — дело особенное.

Вот вы же, предположим, не расстанетесь с любимой девушкой, даже если вокруг появляются моложе и красивее. Нет, особенно если ваша душевная организация немного сложнее, чем у засохшего пня.

Вот и «Барса» не могла с Месси разойтись по-собственному. В этих отношениях именно клуб — мужчина-ухажер. И, надо сказать, в последнее время не самый старательный, но ему повезло. Месси — верный.

Но сейчас пришел момент, когда надо определиться. Почему-то кажется, что Лео не будет в Европе. Ему тут попросту больше нечего делать. Возможно, он бы мог поиграть в другом чемпионате и взять пару-тройку кубков, но это было бы все не то. Как возвращение Буффона в «Ювентус» после слезного прощания. Уходить нужно все-таки стильно.

Кажется, выбор способа прощания — единственное место, где Месси недоработал. Уйти красиво у него не выходит, впрочем, ему за отсутствием опыта это простительно.

И все же было бы здорово объявить об уходе перед сезоном и его доиграть. Чтобы все ощутили надвигающуюся тоску по неизбежному, но успели насладиться, а Лео бы забил напоследок красоту и потряс каким-нибудь кубком, и последний гол свой отпраздновал, как тот штрафной в полуфинале ЛЧ «Ливерпулю».

Но «Барса» и Лео решили иначе, как старые любовники, от которых ушла страсть, но уважать друг друга не переставшие: тихо, любезно, без разбитой посуды. Месси будто просто вышел из дома.

Но разве могло быть по-другому?