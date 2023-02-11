В Испании начали «охоту» за молодой звездой «Реала». Чем всех так бесит Винисиус Жуниор

Бразильца обзывают обезьяной и без конца бьют по ногам.

Винисиус Жуниор — самый обсуждаемый футболист ла лиги прямо сейчас. И дело тут в не совсем футбольных вещах, хоть вингер — второй бомбардир «Реала» и седьмой в чемпионате по системе «гол + пас». Но так уж сложилось, что Вини в этом сезоне больше обсуждают не в контексте его дриблинга, рывков и результативности. Складывается ощущение, что 22-летнего бразильца ненавидит половина футбольной Испании: соперники сознательно бьют его по ногам, болельщики — оскорбляют и демонстративно вешают куклы в его футболках.

Началось все еще в сентябре, когда в преддверии мадридского дерби капитан «Атлетико» Коке в ответ на вопрос, что будет, если Винисиус забьет и отпразднует танцем в фирменном стиле, ответил: «У него будут проблемы, это точно». Бразилец тогда забил в четырех турах подряд и каждый раз праздновал голы в стиле самбы. Что, судя по всему, бесило многих фанатов и игроков соперника. Например, в концовке матча с «Мальоркой» Вини начали откровенно бить по ногам в каждом эпизоде. По информации Marca, делали это футболисты с подачи своего главного тренера Хавьера Агирре. Закончилось все перепалкой Агирре с Винисиусом прямо на бровке — своего игрока пришлось успокаивать Анчелотти.

За день до дерби с «Атлетико» на ТВ по поводу танцев Винисиуса жестко высказался президент Ассоциации испанских агентов Педро Браво: «Винисиус должен уважать соперников. Если хочется танцевать — езжай в Бразилию. В Испании нужно уважать соперника и перестать вести себя как обезьяна». Нетрудно догадаться, какой резонанс вызвали эти слова. Браво пришлось оправдываться, что слово «обезьяна» он использовал в метафорическом смысле, что не спасло агента от обвинений в расизме. Винисиуса поддержали Неймар, Ришарлисон и целый ряд партнеров по сборной Бразилии. Ну а сам он ответил максимально хлестко: «Сценарий всегда заканчивается извинениями и словами «Меня неправильно поняли». Но повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать. Будь то на Самбадроме (улица в Бразилии, где проводится карнавал. — Прим. «СЭ»), на «Бернабеу» или где-то еще».

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

«Реал» и ла лига также выступили в защиту Винисиуса, однако в прессе стали появляться инсайды, что поведением бразильца не очень довольны даже внутри команды. Cadena SER писала, что в том же матче с «Мальоркой» вингер сам провоцировал соперников словами в духе: «Думаете, что выиграете?» — а также хвастался несопоставимым уровнем зарплат. As и вовсе сообщила, что в раздевалке «Реала» партнеры не раз просили Винисиуса прекратить заниматься подобными вещами, однако он не прислушивался к советам.

«Атлетико» Винисиус так и не забил, чем, видимо, уберег всех от очередного скандала. С того времени бразилец вообще редко отправляет мячи в сетку — всего 3 гола в 15 матчах ла лиги. Но напряжение вокруг его фигуры только нарастает. Соперники знают, что Вини легко вывести из себя, да и своим поведением на поле он лишь усугубляет положение. В ноябре защитник «Райо Вальекано» Иван Бальиу признался, что намеренно использовал грязные приемы при борьбе с нападающим «Реала»: «Я специально задел его по уху, но он преувеличивает силу, с которой я это сделал. Намерения ударить его или нанести травму не было. Он много говорил в тот момент, требовал красную карточку для меня. Трудно остановить таких игроков. Мы должны искать такие приемы, это обратная сторона футбола».

Но настоящие страсти начались после чемпионата мира. Накануне четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом» болельщики «Атлетико» вывесили в городе куклу с именем и номером Винисиуса, а рядом вывесили огромный баннер: «Мадрид ненавидит «Реал». Полиция даже начала расследование и определила шесть подозреваемых.

Издание Marca посчитало, что на Вини фолят больше всех в Европе — 79 фолов в ла лиге (для сравнения: идущий следом Неймар собрал 59 нарушений). То есть по ногам его «отоваривают» каждые 20 минут. Многие считают, что в чемпионате Испании на молодого бразильца объявили настоящую охоту. Издание Relevo пишет, что Винисиус и его окружение недовольны тем, что судьи не защищают игрока от фолов и проявлений расизма, а медиа искусственно нагнетают скандалы вокруг его фигуры. Дошло до того, что спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи лайкнул такой твит после жесткого фола на бразильце защитника Паулисты в матче с «Валенсией»: «Если к Паулисте применят экономические санкции, все нормальные испанцы должны разделить счет». Лайк Мончи вскоре убрал, но интернет помнит все.

По-настоящему «рвануло» 5 февраля в матче второго круга с «Мальоркой». Судя по всему, игроки и болельщики соперника не забыли сентябрьские разборки, потому устроили Вини настоящий ад. Защитник Пабло Маффео, например, бегал за вингером и изображал, что плачет, — примечательно, что после фола на нем вингер «Реала» получил желтую карточку. Фанаты же свистели всякий раз, когда бразилец касался мяча, а после матча обзывали его обезьяной, тупицей и балаболом (лига уже начала расследование эпизодов, квалифицированных как расизм).

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

Футболист ответил фанатам, указав на эмблему «Реала» перед уходом на перерыв. В отместку за этот жест во втором тайме защитник «Мальорки» Раильо в одном из эпизодов начал тыкать эмблемой клуба на своей футболке в лицо Винисиусу, предлагая поцеловать ее. По информации El Chiringuito, бразилец также говорил игрокам «Мальорки» следующее: «Вам придется искать новую работу, когда вы завершите карьеру, так как у вас никогда не будет столько денег, как у меня». Ну и статистика соответствующая — за матч на бразильце сфолили 10 раз, ни на одном игроке ла лиги не нарушали правила так часто аж с 2013 года.

«Вопрос, который я хочу задать, — в чем проблема? В Винисиусе, в партнерах по команде, которые не защищают его? Проблема в том, что происходит вокруг Винисиуса. Это проблема испанского футбола, которую нужно решить. Винисиус не виноват — он стал жертвой чего-то, что я не понимаю», — недоумевал после игры Карло Анчелотти.

Трудно сказать однозначно, кто является главным виновником сложившейся ситуации, в которой Винисиус стал объектом для вымещения ненависти чуть ли не половины клубов ла лиги. Одно можно сказать наверняка — ситуация становится совсем уж нездоровой, и с этим Федерации футбола Испании определенно нужно что-то делать.