Новый скандал вокруг «Барселоны». Команду могут лишить очков или исключить из ла лиги из-за работы с судьями

Рассказываем, насколько все серьезно.

В Каталонии стало жарко — накануне важнейшего матча с «Манчестер Юнайтед» появились неприятные новости о «Барселоне». Согласно информации Cadena SER, каталонский клуб с 2016 по 2018 год платил вице-президенту Технического комитета судей RFEF (испанской Федерации футбола) — всего Хосе Мария Энрикес Негрейра разбогател почти на 1,5 миллиона евро.

Клуб и чиновник не отрицают факт сотрудничества, но заявляют о разных услугах. За что конкретно «блауграна» платила огромные деньги, будет выяснять прокуратура Каталонии. И если выяснится что-то нехорошее, «Барселоне» грозят большие неприятности вплоть до исключения из ла лиги. А теперь подробнее обо всей ситуации.

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Что именно случилось?

«Барселону» обвинили в коррупции и подкупе судей. Правда, по фактуре все выглядит не так однозначно. С 2016 по 2018 год клуб заплатил 1,4 миллиона евро фирме DASNIL 95 SL, чья деятельность включает в том числе аналитику тактики и изготовление видеоотчетов о судейской работе. Вот только фирма принадлежит тому самому Энрикесу Негрейре, бывшему главному судье Испании, а директором там работает его сын Хавьер.

Кстати, «Барселона» так и оправдалась — в клубе заявили, что сотрудничали с DASNIL ради отчетов по молодым футболистам из низших испанских лиг. Но вскользь признали, что получали отчеты и по судейской работе тоже, чтобы понимать методику работы того или иного арбитра. Каталонцы назвали это обычной практикой среди топ-клубов.

Вот только никаких документов, подтверждающих именно такое сотрудничество, «Барселона» не предоставила. Да и сам бывший вице-президент сболтнул лишнего — заявил, что документов нет, потому что работа заключалась в устном консультировании. Оно включало в себя советы по поведению с тем или иным судьей и информацию о том, что каждый из них позволяет или не позволяет делать на поле. Но есть и другая версия.

Хави. Фото AFP

Мадрид вцепился в «Барселону»

Пока в Каталонии и офисе DASNIL ищут оправдания мутному сотрудничеству, промадридские издания пируют. Так, AS оперативно подсчитала все-все судейские ошибки с 2004 года и выяснила, что «Барселона» действительно пострадала меньше всех. У нее «благоприятный» баланс по пенальти (125 в чужие ворота против 57 в свои) и по красным карточкам (61 против 104 у соперников). Это самые низкие цифры среди всех топ-клубов Испании, никто не бил пенальти чаще и не получал меньше удалений. Намек от AS понятен.

Marca зашла с другой стороны и уже подсчитывает, что угрожает «Барселоне». Согласно заключению журналистов, каталонцы нарушили устав Федерации дважды — пункты D и E статьи 22. В них говорится о том, что нужно придерживаться принципа честности и самое главное — не дарить дорогих подарков судьям. В противном случае, пишет Marca, в дело вступает Королевский указ о спортивной дисциплине от 1993 года — согласно ему, «Барселону» могут отправить в сегунду.

Примечательно, что прокаталонские медиа молчат. Кроме Cadena SER Catalunya, заварившей кашу, Mundo Deportivo и Diario Sport сосредоточены на игре с «Манчестер Юнайтед». Их можно понять — такова позиция клуба.

Фото Global Look Press

Что думает «Барселона»?

Каталонцы ничего не отрицают и даже дали дополнительную пищу для размышлений. Так, Жозеп Бартомеу (на чье правление и пришлось сотрудничество с DASNIL) сказал, что это обычная практика и клуб работал подобным образом с 2004 года. Собственно, поэтому AS и подсчитала все судейские решения именно с этой даты.

Экс-президент «Барселоны» (2010 — 2014 годы) Сандро Росель подтвердил, что отчеты существовали как минимум с 2003 года. А вот Жоан Гаспар, правивший каталонцами в начале XXI века, сказал, что ничего не знает об этом.

Нынешний руководитель сине-гранатовых Жоан Лапорта долго отмалчиваться не стал. Как указано выше, он признал, что клуб сотрудничал с DASNIL, но работа заключалась в отчетах по молодым игрокам и лишь немного — по судьям. Но The Athletic приводит более брутальную речь Лапорты: «Я хочу внести предельную ясность, кулес: это не совпадение, что подобная информация появилась именно сейчас, когда дела идут хорошо. Это не совпадение».

Конечно, «Барселона» ушла в глухую оборону. Президент клуба пообещал засудить всех, кто будет распространять слухи: «Хочу сообщить, что любая интерпретация, намекающая на неправильные вещи, получит пропорциональный и адекватный ответ. Мы оставляем за собой право на все действия для защиты чести «Барселоны» и ее интересов».

Фото AFP

Почему все произошедшее подозрительно?

Возможно, сами по себе отчеты по судьям или даже советы по поведению — это нормально для топ-клуба. В конце концов, это просто другой уровень детализации подготовки, когда учитываются любые мелочи, вплоть до стратегии поведения с тем или иным рефери. Смущают два момента.

Первый — человек, который оказывал услугу. «Барселона» работала не со сторонним предпринимателем или аналитическим агентством, де-юре они сотрудничали с фирмой, принадлежащей главному судейскому чиновнику Испании. То есть здесь уже есть конфликт интересов — фактически босс судей сливал информацию о подчиненных.

Второй момент — даты платежей. El Mundo нарыла все транши, и последний из них пришелся на 2018 год. В этом же году Энрике Негрейро покинул пост вице-президента судейского комитета. Если «Барселону» интересовали исключительно отчеты по футболистам и судьям, то почему сотрудничество вдруг резко прекратилось, когда глава компании потерял влияние в судейском мире?

На эти вопросы предстоит ответить прокуратуре, но уже ясно, что «Барселона» крепко влипла. Пока есть проблемы и с показаниями, и с документами — и если будет доказано, что намерения каталонцев были нечестными, быть беде. Marca уже в красках расписала, что в таком случае ждет «блауграну». Продолжаем следить за развитием этой истории.