Футбол
Испания
Новости Видео Лига 1 Лига 2 Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Скандалы

Сегодня, 15:00

Новый скандал вокруг «Барселоны». Команду могут лишить очков или исключить из ла лиги из-за работы с судьями

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Барселоны».
Фото AFP
Рассказываем, насколько все серьезно.

В Каталонии стало жарко — накануне важнейшего матча с «Манчестер Юнайтед» появились неприятные новости о «Барселоне». Согласно информации Cadena SER, каталонский клуб с 2016 по 2018 год платил вице-президенту Технического комитета судей RFEF (испанской Федерации футбола) — всего Хосе Мария Энрикес Негрейра разбогател почти на 1,5 миллиона евро.

Клуб и чиновник не отрицают факт сотрудничества, но заявляют о разных услугах. За что конкретно «блауграна» платила огромные деньги, будет выяснять прокуратура Каталонии. И если выяснится что-то нехорошее, «Барселоне» грозят большие неприятности вплоть до исключения из ла лиги. А теперь подробнее обо всей ситуации.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko!

Что именно случилось?

«Барселону» обвинили в коррупции и подкупе судей. Правда, по фактуре все выглядит не так однозначно. С 2016 по 2018 год клуб заплатил 1,4 миллиона евро фирме DASNIL 95 SL, чья деятельность включает в том числе аналитику тактики и изготовление видеоотчетов о судейской работе. Вот только фирма принадлежит тому самому Энрикесу Негрейре, бывшему главному судье Испании, а директором там работает его сын Хавьер.

Кстати, «Барселона» так и оправдалась — в клубе заявили, что сотрудничали с DASNIL ради отчетов по молодым футболистам из низших испанских лиг. Но вскользь признали, что получали отчеты и по судейской работе тоже, чтобы понимать методику работы того или иного арбитра. Каталонцы назвали это обычной практикой среди топ-клубов.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Вот только никаких документов, подтверждающих именно такое сотрудничество, «Барселона» не предоставила. Да и сам бывший вице-президент сболтнул лишнего — заявил, что документов нет, потому что работа заключалась в устном консультировании. Оно включало в себя советы по поведению с тем или иным судьей и информацию о том, что каждый из них позволяет или не позволяет делать на поле. Но есть и другая версия.

Хави. Фото AFP
Хави.
Фото AFP

Мадрид вцепился в «Барселону»

Пока в Каталонии и офисе DASNIL ищут оправдания мутному сотрудничеству, промадридские издания пируют. Так, AS оперативно подсчитала все-все судейские ошибки с 2004 года и выяснила, что «Барселона» действительно пострадала меньше всех. У нее «благоприятный» баланс по пенальти (125 в чужие ворота против 57 в свои) и по красным карточкам (61 против 104 у соперников). Это самые низкие цифры среди всех топ-клубов Испании, никто не бил пенальти чаще и не получал меньше удалений. Намек от AS понятен.

Marca зашла с другой стороны и уже подсчитывает, что угрожает «Барселоне». Согласно заключению журналистов, каталонцы нарушили устав Федерации дважды — пункты D и E статьи 22. В них говорится о том, что нужно придерживаться принципа честности и самое главное — не дарить дорогих подарков судьям. В противном случае, пишет Marca, в дело вступает Королевский указ о спортивной дисциплине от 1993 года — согласно ему, «Барселону» могут отправить в сегунду.

Примечательно, что прокаталонские медиа молчат. Кроме Cadena SER Catalunya, заварившей кашу, Mundo Deportivo и Diario Sport сосредоточены на игре с «Манчестер Юнайтед». Их можно понять — такова позиция клуба.

Логотип "Барселоны". Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Что думает «Барселона»?

Каталонцы ничего не отрицают и даже дали дополнительную пищу для размышлений. Так, Жозеп Бартомеу (на чье правление и пришлось сотрудничество с DASNIL) сказал, что это обычная практика и клуб работал подобным образом с 2004 года. Собственно, поэтому AS и подсчитала все судейские решения именно с этой даты.

Экс-президент «Барселоны» (2010 — 2014 годы) Сандро Росель подтвердил, что отчеты существовали как минимум с 2003 года. А вот Жоан Гаспар, правивший каталонцами в начале XXI века, сказал, что ничего не знает об этом.

Михаэль Баллак и&nbsp;Том Хеннинг Эвребе. «Это просто гребаный позор». История самого громкого судейского скандала в Лиге чемпионов

Нынешний руководитель сине-гранатовых Жоан Лапорта долго отмалчиваться не стал. Как указано выше, он признал, что клуб сотрудничал с DASNIL, но работа заключалась в отчетах по молодым игрокам и лишь немного — по судьям. Но The Athletic приводит более брутальную речь Лапорты: «Я хочу внести предельную ясность, кулес: это не совпадение, что подобная информация появилась именно сейчас, когда дела идут хорошо. Это не совпадение».

Конечно, «Барселона» ушла в глухую оборону. Президент клуба пообещал засудить всех, кто будет распространять слухи: «Хочу сообщить, что любая интерпретация, намекающая на неправильные вещи, получит пропорциональный и адекватный ответ. Мы оставляем за собой право на все действия для защиты чести «Барселоны» и ее интересов».

Рафинья. Фото AFP
Фото AFP

Почему все произошедшее подозрительно?

Возможно, сами по себе отчеты по судьям или даже советы по поведению — это нормально для топ-клуба. В конце концов, это просто другой уровень детализации подготовки, когда учитываются любые мелочи, вплоть до стратегии поведения с тем или иным рефери. Смущают два момента.

Первый — человек, который оказывал услугу. «Барселона» работала не со сторонним предпринимателем или аналитическим агентством, де-юре они сотрудничали с фирмой, принадлежащей главному судейскому чиновнику Испании. То есть здесь уже есть конфликт интересов — фактически босс судей сливал информацию о подчиненных.

Антуан Гризманн. «Барселону» кинули на деньги за счет шантажа? Каталонцев обвели вокруг пальца, не нарушив закон

Второй момент — даты платежей. El Mundo нарыла все транши, и последний из них пришелся на 2018 год. В этом же году Энрике Негрейро покинул пост вице-президента судейского комитета. Если «Барселону» интересовали исключительно отчеты по футболистам и судьям, то почему сотрудничество вдруг резко прекратилось, когда глава компании потерял влияние в судейском мире?

На эти вопросы предстоит ответить прокуратуре, но уже ясно, что «Барселона» крепко влипла. Пока есть проблемы и с показаниями, и с документами — и если будет доказано, что намерения каталонцев были нечестными, быть беде. Marca уже в красках расписала, что в таком случае ждет «блауграну». Продолжаем следить за развитием этой истории.

Футбол
ФК Барселона
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Испании начали «охоту» за молодой звездой «Реала». Чем всех так бесит Винисиус Жуниор
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.02 00:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 00:00
Барселона – Кадис
 - : -
19.02 00:00
Бетис – Вальядолид
 - : -
19.02 00:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 00:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
19.02 00:00
Жирона – Альмерия
 - : -
19.02 00:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
19.02 00:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 00:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 00:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости