Главный ассистент Анчелотти в «Реале» — его сын. Это кумовство или продолжение династии?

Он работает в топ-клубах с 23 лет.

Карло Анчелотти взломал футбол: его тренерская карьера длится 28 лет, но он умудряется оставаться в списке элитных представителей профессии и продвигать идеи, которые работают во всех топ-лигах. А еще регулярно выигрывает трофеи.

Анчелотти — реально уникум, которому из-за успешности и статуса позволено многое. Во многом поэтому никто лишний раз не обсуждает факт, что правой рукой Карло не первый год является его сын Давиде. Можно было бы подумать, что вся эта история — про обычное кумовство. Но тренер, ставший синонимом успеха, вряд ли пожертвовал бы репутацией ради карьеры сына.

Что известно о Давиде Анчелотти?

Карло и Давиде Анчелотти. Фото Global Look Press

С детства рос в окружении легенд и получил элитное образование

Давиде Анчелотти родился в июле 1989-го, спустя несколько месяцев после того, как его отец с выиграл Кубок европейских чемпионов с «Миланом». С детства мальчика окружали легенды футбола — Гуллит, ван Бастен, Барези. Но голову это ему не вскружило — наоборот, Давиде вспоминал, что был весьма застенчивым подростком. С футболом, правда, не сложилось — Анчелотти-младший занимался в академии «Милана», но данных для игры на профессиональном уровне в себе не обнаружил.

«Все хотят быть футболистами, но я быстро понял, что у меня нет таланта, поэтому решил учиться. Я был слишком медленным даже для пятого дивизиона», — признавался он в интервью Daily Mail.

С учебой все шло успешнее — у Давиде были лучшие оценки среди сокурсников при получении лицензий УЕФА (137 из 140 баллов категории В и 13 из 15 для категории А). Ну а вскоре стартовала и карьера — в 2012-м Анчелотти позвал 23-летнего Давиде тренером по физподготовке к себе в «ПСЖ».

При этом есть веские основания полагать, что Давиде получил работу не только благодаря родственным связям. Во-первых, судя по оценкам, он и правда большой профессионал. Во-вторых, Анчелотти важно иметь человека, которому он может доверять и который станет связующим звеном между ним и командой. С обеими задачами Давиде, похоже, справлялся здорово. Анчелотти-младший уже много лет занимается разработкой плана подготовки футболистов, иногда проводит занятия сам и постоянно внедряет новые элементы спортивной науки и анализа данных.

Источник в «Эвертоне» (где Карло и Давиде работали с 2019 по 2021 год) сообщал The Athletic, что в клубе отношения двух итальянцев исключительно профессиональные — Давиде, к примеру, ни разу не назвал отца папой на рабочем месте.

«Моя цель — вызвать у него сомнения, высказать свое мнение, — так Давиде описывал работу с отцом в интервью Liverpool Echo. — В конце концов, он тот, кто принимает решения. Я здесь не для того, чтобы постоянно говорить: «Да, да, да». Как и у каждого помощника тренера, у меня есть уверенность, чтобы сказать: «Нет, я с вами не согласен».

Карло и Давиде Анчелотти. Фото Global Look Press

За что его ценят футболисты и почему впереди ждет большая карьера

Когда в 2021 году у Анчелотти появилась возможность вернуться в «Реал», он не мог ею не воспользоваться. Так оба снова оказались в Мадриде. Хотя у Давиде были шансы остаться в «Эвертоне» в роли главного тренера, но владелец «ирисок» Фархад Мошири сделал ставку на опытного Рафаэля Бенитеса.

Согласно инсайдам Marca, на «Бернабеу» Давиде получил дополнительное влияние. Именно он зачастую произносит предматчевую речь в раздевалке, а мировые звезды, такие как Бензема, счастливы, если он отводит их в сторону, чтобы разобрать тактические моменты. «Нет ощущения, что Давиде в команде только из-за фамилии. Он является главным голосом на тренировках, что позволяет Карло все контролировать», — утверждал источник. При этом Давиде ежедневно набирается опыта — он уже дважды подменял отца в роли и. о. главного тренера.

Во время первого захода в «Реал» сын Карло поразил испанских журналистов тем, что моментально нашел общий язык со звездами уровня Криштиану Роналду и Серхио Рамоса. В «Эвертоне» он объединил англо- и португалоговорящие группировки, которые делили раздевалку. Тут помогает другой талант Давиде — он полиглот. Знает английский, итальянский, испанский, французский. А перед тем как вслед за отцом отправиться в «Баварию», освоил немецкий.

«Я хочу однажды стать тренером, и отец — лучший пример для меня, — говорит Давиде. — Мне очень повезло быть его сыном. Иногда он принимает решения, с которыми я не согласен, но у него есть талант сочетать тактическую простоту и эффективность. Его стиль — делегировать ответственность».

В работе Давиде старается перенимать стиль отца — спокойный, взвешенный, но построенный на дружелюбном общении и взаимоуважении. Коммуникабельность вкупе с мощной базой знаний и уникальным опытом делают Давиде Анчелотти мощным кандидатом на продолжение дела отца.

Сейчас ему всего 33, а за спиной уже 10 лет работы в лучших клубах Европы. Впереди Давиде наверняка ждет большая самостоятельная карьера.