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Сегодня, 01:40

«Барса» отрывается от «Реала», Хвича в режиме Месси и Неймара, дерби в пользу «Интера»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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5 февраля. «Барселона» — «Севилья» (3:0).
Фото AFP
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: мадридские комплексы

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 16:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:0
Реал

Проблемы «Реала» начались с полученной на разминке травмы Куртуа. Далее — на несчастливой 13-й минуте — верховое единоборство Муричи и Начо закончилось тем, что мяч от головы мадридского защитника по крутой дуге перелетел обескураженного Лунина. Отыгрываться же требовалось без участия Бензема, который должен вернуться в строй к полуфиналу клубного чемпионата мира. А в отсутствие своего бомбардира команда за тайм не нанесла ни одного удара в створ.

Подопечные Карло Анчелотти буквально вымучивали моменты, но даже пенальти для гола оказалось недостаточно. А отразив удар сплоховавшего в родном городе Асенсио, Райкович ликовал так, словно показывал свое несогласие с назначением 11-метрового после его столкновения с Винисиусом Жуниором. Решение арбитра и впрямь получилось неоднозначным, только усматривать в осечке «Реала» некое торжество справедливости не стоит. Скорее, систему, так как чемпионы реализовали лишь половину из последних 12 ударов с «точки» в матчах ла лиги. Системен и успех «Мальорки», выигравшей четыре подряд домашних матча со счетом 1:0.

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 20:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Вальядолид

Испанский день сенсаций продолжился в Сан-Себастьяне, где обескровленный «Реал Сосьедад» без ключевых полузащитников Мерино и Давида Сильвы сенсационно проиграл отодвинувшемуся от зоны вылета «Вальядолиду». Команда, владельцем которой является легендарный Роналдо, зимой попала в «десятку», арендовав у «Брюгге» нападающего сборной Канады Ларина. В Бельгии он откровенно потерялся, а в более конкурентной ла лиге в двух матчах стал автором победных мячей. При этом Ларин оба раза выходил на замену.

Испания. Лига 1. 20-й тур
05 февр, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
3:0
Севилья

Пока «Реал» оступается, воодушевленные каталонские журналисты ведут разговоры о том, что «Барселона» может закончить чемпионат, набрав более 100 очков. Однако Хави данную тему развивать не собирается и справедливо говорит: «Не думаю об этом. Главное — выиграть лигу, даже если для этого хватит 70 очков».

Между тем, начавшая оживать в последних турах «Севилья» приехала на «Камп Ноу» в хорошем тонусе. Да, она не побеждала здесь со времен кубкового матча тринадцатилетней давности, но андалусийцы и не собирались форсировать события. Хорхе Сампаоли в первую очередь постарался не дать сыграть сине-гранатовым, а те потеряли скорость мысли, лишившись травмировавшегося на первых минутах Бускетса.

Думаю, в случае неудовлетворительного результата снова пошли бы разговоры о неудачном подписании Кессье, который после чемпионского триумфа в «Милане» с трудом приживался на новом месте. «Барса» даже была готова расстаться с ивуарийцем зимой, но то ли покупателей не нашлось, то ли сам полузащитник отказался от ухода.

И вот Кессье пригодился, отдав изумительный пас «черпачком» под включение открывшему счет Жорди Альбе. Добивал андалусийцев Рафинья, вцепившийся в свой шанс после травмы Дембеле. Сперва бразилец ассистировал Гави, а чуть позже уже сам замкнул прострел Альбы. Именно этого требовал от него Хави, и в том числе благодаря преображению вингера «Барса» опережает «Реал» уже на восемь очков.

Эрлин Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Ман Сити» проклят: пятое подряд сухое поражение на стадионе «Тоттенхэма»

Италия: падение чемпиона

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 14:30. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:3
Наполи

«Специя», в составе которой дебютировал арендованный у «Ромы» Шомуродов, постаралась осложнить жизнь лидеру серии А. Да, атакующего запала хозяев хватило ненадолго, однако в обороне они в первом тайме сражались самоотверженно. Никак иначе сдержать насевших на ворота неаполитанцев и персонально Осимхена, Кварацхелию и Зелиньски было невозможно.

Однако бесконечное давление настолько измотало оборону «Специи», что второй тайм начался с попадания мяча в руку игрока хозяев.

Пенальти безупречно исполнил Хвича, а второй гол — гимн лучшей атакующей связке «Наполи», сумевшей выжать максимум из совсем неочевидной ситуации. Грузинский вингер был вынужден под давлением принимать оригинальное решение и зажигать «свечу» в районе площади ворот, после чего включились уникальные физические данные Осимхена, который перепрыгнул и защитника, и вратаря.

&laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Алексей Миранчук. Миранчук показал, почему его называют лидером «Торино». Отличная игра нашего легионера в матче с принципиальным соперником

Поле на 75-й минуте Кварацхелия покидал, гарантировав результат выводом нигерийского снайпера на пустые ворота. Бывший футболист «Рубина» попал в пятерку избранных игроков, у которых двузначное число голов и передач в лигах топ-5. Вместе с Хвичей — самым молодым в этой кампании — в данном списке фигурируют парижане Месси и Неймар, баварец Гнабри и форвард «Айнтрахта» Коло Муани.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Милан

«Милан» сорвался в пике, и, кажется, на действующего чемпиона перед дерби не ставил никто. Особенно после недавнего Суперкубка Италии, где «Интер» забил непримиримому сопернику три безответных мяча. Тем более, у гостей не мог играть Беннасер, а кроме него в старте снова отсутствовал Рафаэл Леау. Вокруг нового контракта португальца много слухов и домыслов, и пока растерявший форму форвард чаще выходит на замену.

Так что никаких откровений в воскресенье на «Джузеппе Меацца» не было. Очевидный игровой перевес хозяев в первом тайме материализовался в гол Лаутаро Мартинеса, который классно пробил головой в борьбе с растерявшим былую надежность Кьером. Теперь с семью мячами в дерби аргентинец уступает только рекордсмену клуба — бомбардиру послевоенной поры Стефано Ньерсу (11 голов).

На табло к перерыву светились цифры 1:0, а по ударам «нерадзурри» громили гостей 9:0. Во второй половине статистика подкорректировалась, «россонери» не выглядели безнадежно, однако их черная серия продолжается. Хотя в таблице все не так печально: идущий четвертым «Лацио», которому предстоит играть в понедельник, а также занимающая пятую строчку «Аталанта», выше только по дополнительным показателям.

Германия: Мюллер вровень с Мюллером

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
05 февр, 19:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:4
Бавария

Только «Бавария» вздохнула полной грудью после кубковой победы, случился очередной скандал. Точнее, продолжился старый, и восстанавливающийся после операции Нойер раскритиковал клуб за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича. Ветеран категорически отверг обвинения в том, что проработавший в клубе 11 с половиной лет специалист сливал информации из штаба и назвал случившееся самым жестоким ударом в карьере. Естественно, эти откровения не были согласованы с клубом, что грозит Нойеру штрафом, а председатель правления «Баварии» Оливер Кан выступил с жестким комментарием. В нем в числе прочего вратаря упрекнули в том, что его высказывания оказались не к месту в преддверии важнейших матчей.

Впрочем, на игру в Вольфсбурге против своего бывшего тренера Нико Ковача случившееся никак не повлияло. Напротив, «волков» уже в дебюте дважды шокировал Коман. В первом случае голом закончилась его подача на дезориентировавшего вратаря, но не коснувшегося мяча Мюллера. Во втором француз классно пробил с лета с кросса мгновенно освоившегося в «Баварии» Жоау Канселу.

Последние сомнения в успехе мюнхенцев отпали после гола Мюллера, который просто не мог не отличиться в этом матче. Для Томаса он стал 427 в бундеслиге, что является повторением клубного рекорда его великого однофамильца — Герда Мюллера. Через неделю прежнее достижение должно пасть официально, а главное — «Бавария» сутки спустя вернулась на привычное первое место. Не помешало даже удаление получившего на 54-й минуте вторую желтую карточку Киммиха.

Франция: тур в пользу «Монако»

Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 19:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:1
Ланс
Франция. Лига 1. 22-й тур
05 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:3
Ницца

Конкуренты «Монако» в борьбе за место в лигочемпионской тройке играли позже монегасков, и их результат порадовали красно-белых. «Ланс», еще недавно пытавшийся конкурировать с «ПСЖ», не побеждает уже три тура (=2-1).

Кроваво-золотые даже могли проиграть второй раз подряд, но в концовке игры в Бресте сумели отыграться.

&laquo;Клермон Фут&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Александр Головин (справа). Кофрие не остановил Головина. У российского полузащитника голевая передача, а впереди — матч с «ПСЖ» и Месси

А поздно вечером «Монако» порадовали соседи по Лазурному берегу из «Ниццы», причем счет в игре с «Марселем» открыл наконец-то забивший свой первый гол за «орлят» бывший игрок монегасков Диоп. Теперь не проигрывавшие с конца октября марсельцы, как и «Ланс», опережают своих преследователей из княжества всего на два очка. Ну а «Ницца» преобразилась с приходом Дидье Дигара, за пять матчей с новым тренером набрав столько же очков (13) и забив столько же мячей (11), сколько было в последних десяти играх уволенного Люсьена Фавра.

Статистика дня
3 гола с начала года забил защитник «Болоньи» Пош. Австриец на этом отрезке является самым результативным игроком обороны в лигах топ-5 наряду с голландцем Дуки из берлинского «Униона».
4-м бельгийцем, забившим в день дебюта за ПСВ, стал арендованный у «Боруссии» Торган Азар.
9 раз в 11 домашних матчах открывал счет «Ноттингем», не имеющий по этому показателю равных в текущем чемпионате Англии.

ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Ницца
ФК Реал
ФК Севилья
0
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