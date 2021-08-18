У «Барселоны» большие проблемы с финансами. Уход Месси сделал ситуацию еще хуже

Аргентинец был не только лидером на поле, но настоящим денежным магнитом.

15 августа «Барселона» обыграла крепкий «Реал Сосьедад» со счетом 4:2 в стартовом туре чемпионата Испании. Новая эпоха без Лионеля Месси началась с победы. Многочисленные плакаты и кричалки на трибунах показали — прощание с аргентинским гением еще не закончено. Особенно в контексте финансов.

Тем более что на следующий день президент «Барселоны» Жоан Лапорта озвучил некоторые показатели клуба. Так, по словам функционера, долговые обязательства возросли до 1,35 миллиарда евро. Убыток по итогам сезона-2020/21 составил 451 миллион евро, а зарплатный фонд составляет 103% от суммы доходов клуба. Впрочем, полный финансовый отчет «Барселоны» за прошлый сезон еще не опубликован — обычно он выходит ближе к концу года.

Теперь каталонцам придется учиться не только играть без Месси, но и зарабатывать без великого аргентинца.

Зависимость доходов «Барсы» от Месси

Последние два года сине-гранатовые возглавляли рейтинг клубов с самым высоким доходом от аудиторской компании Deloitte. По итогам сезона-2019/20, который уже был затронут пандемией, каталонцы все равно остались на первом месте (715,1 миллиона евро), чуть-чуть обогнав «Реал» (714,9 миллиона евро). Но как вычислить в этих цифрах вклад Месси? Обо всем по порядку.

Зимой этого года на тот момент еще претендент на пост президента «Барселоны» Лапорта высказался на эту тему:

«Месси приносит больше, чем зарабатывает. Мы провели исследование и выявили, что Лео ответствен за 30% доходов клуба».

Простая математика позволяет высчитать, что в таком случае бренд аргентинца в одиночку генерировал более 200 миллионов евро для клуба — что намного превышает зарплату экс-игрока «Барселоны».

Впрочем, логично предположить, что предвыборное заявление Лапорты могло быть преувеличением. Поэтому попытаемся разобраться детальнее.

Месси был денежным магнитом Каталонии

Заезженная тема с проданными футболками нуждается в отдельном разборе. В сезоне-2018/19 «Барселона» заработала на джерси 60 миллионов евро.

«Мне грустно. Он приносил нам 90% дохода. Цифры росли и росли каждый сезон на протяжении 10 лет, что я здесь работаю. Шарфы, футболки, а в последние два сезона и мячи. В большинстве своем это были туристы, реже — местные», — делился своими наблюдениями работник фирменного магазина «Барселоны» в интервью The Athletic перед матчем с «Реал Сосьедад».

В этой цитате есть интересный момент: внимание акцентируется на том, что большинство покупателей — туристы. Логично, что их визит на «Камп Ноу» — единичный и особенный случай. Поэтому вероятность, что вместе с билетом они приобретут и что-то из фирменной атрибутики, намного выше. Посмотреть на «Барселону» во главе с Месси куда привлекательнее, чем посетить матч сине-гранатовых без обладателя шести «Золотых мячей».

Солидную часть дохода клуба генерирует matchday (продажа билетов, абонементов, сервисов для VIP-лож). Ежегодный финансовый отчет «Барселоны» четко разделяет доходы от сезонных абонементов и одноразовых покупок билетов. 60 миллионов евро от местных сосьос в сезоне-2018/19 уступают 90 миллионам евро от единоразовых походов на «Камп Ноу» и VIP-сервисов. С постепенным возвращением болельщиков на стадион количество туристов тоже увеличится. Но без Месси их станет заметно меньше.

Переговоры со спонсорами станут еще труднее

Наличие аргентинца в команде сильно влияло и на договоры со спонсорами. По сообщениям газеты Marca, после ухода Лео капитализация бренда «Барселоны» упал на 11%. Еще прошлым летом знаменитое заявление Месси, в котором он сообщил о своем желании уйти, поставило под угрозу заключение новой сделки с титульным спонсором — Rakuten. Японская компания продлила контракт только на год, согласившись платить 30 миллионов евро с возможными бонусами вместо 55 заявленных.

В интервью агентству EFE прошлым летом бывший консультант экс-президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу Чинто Айрам заявил:

«Я даже не уверен, что этот контракт стоит и 30 миллионов. Rakuten начала сотрудничество с «Барсой» во времена трио Месси — Суарес — Неймар. С коммерческой точки зрения сделка — бомба, но теперь клуб пытается переподписать соглашение уже без двух своих звезд и с сомнениями, что Месси вообще останется».

«Барселона» уже проходила подобное, когда уходил Неймар. Тогда компания Sony отказалась от сотрудничества с клубом в качестве глобального спонсора, а «Барса» потеряла трех локальных партнеров в Бразилии. Представьте, что будет теперь, когда из клуба ушла главная звезда.

И что же делать?

«Теперь, чтобы сохранить спонсоров, успехи команды на поле будут важнее имен. «Барсе» нужно выиграть несколько кубков Лиги чемпионов. Одного лица для них теперь недостаточно», — поделился мнением генеральный директор консалтинговой компании Diagonal Inversiones и эксперт по финансам «Барселоны» Марк Чирия в интервью Marca.

«Месси дал им привлекательную историю, а теперь у них этого нет. В перспективе «Барсе» необходимо начать продвигать этот мотив с выпускниками Ла Масии — например, Ансу Фати. Даже если они не будут играть на уровне Месси», — заключил Чирия.

Учитывая, что в контрактах некоторых спонсоров существует «пункт Месси», доходы «Барселоны» упадут еще сильнее. Похоже, что кредита в 550 миллионов евро, взятого под 1,1% годовых Лапортой этим летом в американском банке Goldman Sachs, окажется недостаточно.

Задачами Лапорты было сохранение уровня доходов от спонсоров и выход на их рост через пару лет. Очевидно, что сейчас клубу срочно нужны сторонние инвестиции. А тем временем «Барселона» на бумаге не является фаворитом ни в Испании, ни в Европе. А президент благодарит Жерара Пике за согласие уменьшить зарплату на 50%, чтобы клуб мог заявить Мемфиса Депая и Эрика Гарсию.

Многолетний провальный управленческий опыт эпохи Бартомеу умножился на потерю главной денежной дойной коровы и по совместительству лучшего игрока на планете. В таких условиях финансовая лихорадка «Барселоны» пройдет только с помощью интенсивного и планового, но вряд ли быстрого лечения.