«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
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Примера — одна из сильнейших лиг в мире, турнир занимает второе место в рейтинге УЕФА. Выше — только Английская Премьер-лига. С сезона-2003/04, когда победила «Валенсия», чемпионат Испании выигрывали только «Барселона», «Реал» и «Атлетико». В новом сезоне в лиге произошли изменения: пост тренера «Реала» вместо Зинедина Зидана занял Карло Анчелотти (экс-«Эвертон»), а новым наставником «Валенсии» стал Хосе Бордалас из «Хетафе». Кроме того, примеру покинул лучший бомбардир в ее истории — Лионель Месси. Чтобы вы были в курсе всех событий, мы составили для вас гид по ла лиге на сезон 2021-2022 года.
Когда начнется чемпионат Испании по футболу
Сезон-2021/22 начнется 13 августа 2021 года и закончится 22 мая 2022 года. В декабре будет перерыв на рождественские и новогодние праздники. Последние игры этого года, вероятно, состоятся 19 декабря.
Впервые за полтора года на стадионы сможет попасть большое число болельщиков. Однако правила социального дистанцирования, связанные с пандемией COVID-19, все еще не позволяют полностью заполнять арены. Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что в августе максимальная заполняемость стадионов на матчах примеры будет около 40 процентов.
Регламент и формат чемпионата
20 команд лиги проводят друг с другом по одному матчу дома и на выезде — каждая сыграет по 38 матчей. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Чемпион определяется по количеству набранных очков по итогам 38 туров. Если две или более команды наберут одинаковое количество очков, то при распределении мест будут учитываться следующие показатели:
— количество очков в очных встречах;
— разность забитых и пропущенных голов в очных встречах;
— количество забитых мячей в очных встречах;
— разность голов во всех матчах;
— количество забитых голов во всех матчах;
— рейтинг фэйр-плей;
Также может быть проведен дополнительный матч, если на кону стоит вылет, путевка в еврокубки, чемпионский титул.
По итогам сезона четыре лучших клуба получают путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, занявшая пятое место, а также победитель Кубка Испании выходят в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Команда, занявшая шестое место, станет участником раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае, если в финале Кубка Испании побеждает команда, занявшая места с 1-го по 6-е, путевку в еврокубки получит седьмая команда чемпионата.
Три команды, набравшие наименьшее количество очков, отправятся во второй дивизион — сегунду. В следующем сезоне их места займут две лучшие команды второй лиги, а также победитель мини-турнира за третью путевку в примеру.
Чемпионат Испании (сезон-2021/22)
Команды
В новом сезоне ла лиги примут участие 20 команд, в том числе 17 клубов-участников прошлого чемпионата, а также «Эспаньол», «Мальорка» и «Райо Вальекано» — по итогам сезона они добились повышения из второго дивизиона Испании в высшую лигу.
«Мальорка» и «Эспаньол» пропустили только один сезон в элите. «Райо Вальекано» возвращается после двух лет в низшем дивизионе. Ниже представлены остальные 17 команд:
· «Барселона»;
· «Реал»;
· «Атлетико»;
· «Валенсия»;
· «Вильярреал»;
· «Севилья»;
· «Бетис»;
· «Осасуна»;
· «Хетафе»;
· «Сельта»;
· «Атлетик»;
· «Алавес»;
· «Кадис»;
· «Эльче»;
· «Гранада»;
· «Леванте».
Из ла лиги в прошлом сезоне вылетели три команды. «Эйбар» — после поражения (1:4) от «Валенсии» 16 мая. Второй вылетевшей командой стал «Вальядолид» — после домашнего поражения (1:2) от «Атлетико» в последней игре сезона 22 мая. И последней, третьей вылетевшей командой стала «Уэска» — после ничьей (0:0) с «Валенсией».
Бомбардиры
Лучшим бомбардиром сезона-2020/21 cтал Лионель Месси, забивший 30 голов в 35 матчах.
|
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
|
Барселона
|
35
|
30
|
|
Вильярреал
|
33
|
23
|
2. Карим Бензема
|
Реал
|
34
|
23
|
4. Луис Суарес
|
Атлетико
|
32
|
21
|
5. Юссеф Эн-Нессери
|
Севилья
|
38
|
18
|
6. Александер Исак
|
Реал Сосьедад
|
34
|
17
|
7. Яго Аспас
|
Сельта
|
33
|
14
|
8. Хосе Луис Моралес
|
Леванте
|
38
|
13
|
8. Антуан Гризманн
|
Барселона
|
36
|
13
|
8. Рафа Мир
|
Уэска
|
38
|
13
Трансферы
5 августа «Барселона» объявила об уходе Лионеля Месси. Аргентинец, который выступал за испанский клуб всю профессиональную карьеру, 10 августа стал игроком «ПСЖ».
Во французский клуб отправился и один из лидеров «Реала» последнего десятилетия — защитник Серхио Рамос. Его в мадридском клубе должен заменить другой свободный агент — перешедший из «Баварии» австриец Давид Алаба. «Реал» также продал другого центрального защитника, француза Рафаэля Варана — за 50 миллионов евро с учетом бонусов.
Вернемся к «Барселоне». Команда подписал (тоже как свободного агента) аргентинского форварда Серхио Агуэро, который рассчитывал играть вместе с Месси. Теперь же после ухода партнера по сборной Агуэро может покинуть «Барсу».
Главный трансфер чемпиона «Атлетико» — переход полузащитника Родриго де Пауля из «Удинезе» за 35 миллионов евро. Хавбек стал одним из главных героев недавнего Кубка Америки, победного для Аргентины.
Ла лига: расписание матчей
Стартовые матчи первого тура чемпионата Испании пройдут 13-15 августа.
Расписание матчей первого тура:
13 августа 22.00 (МСК)
«Валенсия» — «Хетафе»
14 августа
18.00 (МСК) «Осасуна» — «Эспаньол»
20.30 (МСК) «Мальорка» — «Бетис»
20.30 (МСК) «Кадис» — «Леванте»
22.30 (МСК) «Алавес» — «Реал» (Мадрид)
15 августа
18.30 (МСК) «Сельта» — «Атлетико»
21.00 (МСК) «Барселона» — «Реал Сосьедад»
23.15 (МСК) «Севилья» — «Райо Вальекано»
16 августа
21.00 (МСК) «Вильярреал» — «Гранада»
23.00 (МСК) «Эльче» — «Атлетик»
«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 24 октября на стадионе «Камп Ноу» в 10-м туре и 20 марта на арене «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре. Испанская футбольная федерация (RFEF) выделила ключевые даты сезона-2021/22:
17-й тур | «Реал» (Мадрид) — «Атлетико»
35-й тур | «Атлетико» — «Реал» (Мадрид)
12-й тур | «Реал Сосьедад» — «Атлетик»
25-й тур | «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
13-й тур | «Бетис» — «Севилья»
26-й тур | «Севилья» — «Бетис»
14-й тур | «Барселона» — «Эспаньол»
24-й тур | «Эспаньол» — «Барселона»
Прямая трансляция чемпионата Испании — 2021-2022: где смотреть
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Кто выиграл прошлый Чемпионат Испании
Действующий победитель ла лиги — мадридский «Атлетико», который в мае стал чемпионом Испании в 11-й раз в своей истории. Команда аргентинского тренера Диего Симеоне в заключительном туре обыграла «Вальядолид» (2:1), набрала 86 очков и обеспечила себе трофей. Победный гол забил Луис Суарес.
Триумф в чемпионате во многом стал возможным благодаря результативности уругвайского нападающего. Всего Суарес в прошлом сезоне забил 21 мяч.
Рекорды ла лиги
Чемпионство «Атлетико» в прошлом сезоне стало 11-м для мадридцев в истории. «Реал» остается самой титулованной командой Испании — 34 победы. У «Барселоны» — 26 чемпионств.
Лионель Месси покидает Испанию в качестве лучшего бомбардира турнира в истории, причем с огромным отрывом. У аргентинца 474 гола, на втором месте Криштиану Роналду — 311 мячей. Правда, Месси сыграл 520 матчей в лиге, португалец — только 292. На третьем месте испанец Тельмо Сарра, выступавший за «Атлетик» — 251 гол в 277 играх. Из действующих игроков чемпионата Испании лучший Карим Бензема с 192 мячами в 383 матчах.
Лидер по числу игр в ла лиге — голкипер Андони Субисаррета (622). На втором месте продолжающий карьеру в «Бетисе» Хоакин (576). Третий — легендарный Рауль (550).
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