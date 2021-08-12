«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?

Гид по Ла Лиге.

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Примера — одна из сильнейших лиг в мире, турнир занимает второе место в рейтинге УЕФА. Выше — только Английская Премьер-лига. С сезона-2003/04, когда победила «Валенсия», чемпионат Испании выигрывали только «Барселона», «Реал» и «Атлетико». В новом сезоне в лиге произошли изменения: пост тренера «Реала» вместо Зинедина Зидана занял Карло Анчелотти (экс-«Эвертон»), а новым наставником «Валенсии» стал Хосе Бордалас из «Хетафе». Кроме того, примеру покинул лучший бомбардир в ее истории — Лионель Месси. Чтобы вы были в курсе всех событий, мы составили для вас гид по ла лиге на сезон 2021-2022 года.

Ла лига. Фото Esportivo

Когда начнется чемпионат Испании по футболу

Сезон-2021/22 начнется 13 августа 2021 года и закончится 22 мая 2022 года. В декабре будет перерыв на рождественские и новогодние праздники. Последние игры этого года, вероятно, состоятся 19 декабря.

Впервые за полтора года на стадионы сможет попасть большое число болельщиков. Однако правила социального дистанцирования, связанные с пандемией COVID-19, все еще не позволяют полностью заполнять арены. Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что в августе максимальная заполняемость стадионов на матчах примеры будет около 40 процентов.

Регламент и формат чемпионата

20 команд лиги проводят друг с другом по одному матчу дома и на выезде — каждая сыграет по 38 матчей. За победу дается 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0. Чемпион определяется по количеству набранных очков по итогам 38 туров. Если две или более команды наберут одинаковое количество очков, то при распределении мест будут учитываться следующие показатели:

— количество очков в очных встречах;

— разность забитых и пропущенных голов в очных встречах;

— количество забитых мячей в очных встречах;

— разность голов во всех матчах;

— количество забитых голов во всех матчах;

— рейтинг фэйр-плей;

Также может быть проведен дополнительный матч, если на кону стоит вылет, путевка в еврокубки, чемпионский титул.

По итогам сезона четыре лучших клуба получают путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, занявшая пятое место, а также победитель Кубка Испании выходят в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Команда, занявшая шестое место, станет участником раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае, если в финале Кубка Испании побеждает команда, занявшая места с 1-го по 6-е, путевку в еврокубки получит седьмая команда чемпионата.

Три команды, набравшие наименьшее количество очков, отправятся во второй дивизион — сегунду. В следующем сезоне их места займут две лучшие команды второй лиги, а также победитель мини-турнира за третью путевку в примеру.

Марсело. Фото Instagram

Чемпионат Испании (сезон-2021/22)

Команды

В новом сезоне ла лиги примут участие 20 команд, в том числе 17 клубов-участников прошлого чемпионата, а также «Эспаньол», «Мальорка» и «Райо Вальекано» — по итогам сезона они добились повышения из второго дивизиона Испании в высшую лигу.

«Мальорка» и «Эспаньол» пропустили только один сезон в элите. «Райо Вальекано» возвращается после двух лет в низшем дивизионе. Ниже представлены остальные 17 команд:

· «Барселона»;

· «Реал»;

· «Атлетико»;

· «Валенсия»;

· «Вильярреал»;

· «Севилья»;

· «Бетис»;

· «Реал Сосьедад»;

· «Осасуна»;

· «Хетафе»;

· «Сельта»;

· «Атлетик»;

· «Алавес»;

· «Кадис»;

· «Эльче»;

· «Гранада»;

· «Леванте».

Из ла лиги в прошлом сезоне вылетели три команды. «Эйбар» — после поражения (1:4) от «Валенсии» 16 мая. Второй вылетевшей командой стал «Вальядолид» — после домашнего поражения (1:2) от «Атлетико» в последней игре сезона 22 мая. И последней, третьей вылетевшей командой стала «Уэска» — после ничьей (0:0) с «Валенсией».

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Бомбардиры

Лучшим бомбардиром сезона-2020/21 cтал Лионель Месси, забивший 30 голов в 35 матчах.

Команда Матчи Голы 1. Лионель Месси Барселона 35 30 2. Жерар Морено Вильярреал 33 23 2. Карим Бензема Реал 34 23 4. Луис Суарес Атлетико 32 21 5. Юссеф Эн-Нессери Севилья 38 18 6. Александер Исак Реал Сосьедад 34 17 7. Яго Аспас Сельта 33 14 8. Хосе Луис Моралес Леванте 38 13 8. Антуан Гризманн Барселона 36 13 8. Рафа Мир Уэска 38 13

Трансферы

5 августа «Барселона» объявила об уходе Лионеля Месси. Аргентинец, который выступал за испанский клуб всю профессиональную карьеру, 10 августа стал игроком «ПСЖ».

Во французский клуб отправился и один из лидеров «Реала» последнего десятилетия — защитник Серхио Рамос. Его в мадридском клубе должен заменить другой свободный агент — перешедший из «Баварии» австриец Давид Алаба. «Реал» также продал другого центрального защитника, француза Рафаэля Варана — за 50 миллионов евро с учетом бонусов.

Вернемся к «Барселоне». Команда подписал (тоже как свободного агента) аргентинского форварда Серхио Агуэро, который рассчитывал играть вместе с Месси. Теперь же после ухода партнера по сборной Агуэро может покинуть «Барсу».

Главный трансфер чемпиона «Атлетико» — переход полузащитника Родриго де Пауля из «Удинезе» за 35 миллионов евро. Хавбек стал одним из главных героев недавнего Кубка Америки, победного для Аргентины.

Лионель Месси. Фото Instagram

Ла лига: расписание матчей

Стартовые матчи первого тура чемпионата Испании пройдут 13-15 августа.

Расписание матчей первого тура:

13 августа 22.00 (МСК)

«Валенсия» — «Хетафе»

14 августа

18.00 (МСК) «Осасуна» — «Эспаньол»

20.30 (МСК) «Мальорка» — «Бетис»

20.30 (МСК) «Кадис» — «Леванте»

22.30 (МСК) «Алавес» — «Реал» (Мадрид)

15 августа

18.30 (МСК) «Сельта» — «Атлетико»

21.00 (МСК) «Барселона» — «Реал Сосьедад»

23.15 (МСК) «Севилья» — «Райо Вальекано»

16 августа

21.00 (МСК) «Вильярреал» — «Гранада»

23.00 (МСК) «Эльче» — «Атлетик»

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 24 октября на стадионе «Камп Ноу» в 10-м туре и 20 марта на арене «Сантьяго Бернабеу» в 29-м туре. Испанская футбольная федерация (RFEF) выделила ключевые даты сезона-2021/22:

17-й тур | «Реал» (Мадрид) — «Атлетико»

35-й тур | «Атлетико» — «Реал» (Мадрид)

12-й тур | «Реал Сосьедад» — «Атлетик»

25-й тур | «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

13-й тур | «Бетис» — «Севилья»

26-й тур | «Севилья» — «Бетис»

14-й тур | «Барселона» — «Эспаньол»

24-й тур | «Эспаньол» — «Барселона»

Прямая трансляция чемпионата Испании — 2021-2022: где смотреть

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Кто выиграл прошлый Чемпионат Испании

Действующий победитель ла лиги — мадридский «Атлетико», который в мае стал чемпионом Испании в 11-й раз в своей истории. Команда аргентинского тренера Диего Симеоне в заключительном туре обыграла «Вальядолид» (2:1), набрала 86 очков и обеспечила себе трофей. Победный гол забил Луис Суарес.

Триумф в чемпионате во многом стал возможным благодаря результативности уругвайского нападающего. Всего Суарес в прошлом сезоне забил 21 мяч.

Футболисты «Атлетико». Фото AFP

Рекорды ла лиги

Чемпионство «Атлетико» в прошлом сезоне стало 11-м для мадридцев в истории. «Реал» остается самой титулованной командой Испании — 34 победы. У «Барселоны» — 26 чемпионств.

Лионель Месси покидает Испанию в качестве лучшего бомбардира турнира в истории, причем с огромным отрывом. У аргентинца 474 гола, на втором месте Криштиану Роналду — 311 мячей. Правда, Месси сыграл 520 матчей в лиге, португалец — только 292. На третьем месте испанец Тельмо Сарра, выступавший за «Атлетик» — 251 гол в 277 играх. Из действующих игроков чемпионата Испании лучший Карим Бензема с 192 мячами в 383 матчах.

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Лидер по числу игр в ла лиге — голкипер Андони Субисаррета (622). На втором месте продолжающий карьеру в «Бетисе» Хоакин (576). Третий — легендарный Рауль (550).

Ла лига. Фото Getty Images

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