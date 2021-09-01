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Гризманн и «Барселона» — самый дикий провал последних лет. Француз потерял два года карьеры, клуб — десятки миллионов евро

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Антуан Гризманн. Фото Getty Images
Антуан Гризманн. Фото Getty Images
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В этой истории выиграл только Симеоне.
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Для кого-то возвращение Антуана Гризманна в «Атлетико» — красивая история. Другие могут посчитать ее глупостью, вспомнив поговорку про реку, в которую невозможно войти дважды. Но для всех очевидно, что сам переход французской звезды в «Барселону» — грандиозный провал, и это читалось еще в тот момент, когда нападающий поставил свою подпись под контрактом с каталонским клубом.

Сине-гранатовые — самая несчастная сторона в этом неудавшемся романе. А их президент Жоан Лапорта, кажется, не представлял, насколько тяжелое наследство досталось ему от администрации Жозепа Бартомеу. Однако наворотивший дел предшественник отошел в сторону и периодически саркастически комментирует события в клубе, тогда как нынешней команде управленцев приходится разгребать авгиевы конюшни.

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Купить игрока за 120 миллионов евро и отдать его в аренду с правом выкупа за 40, оставшись с ненужными, но получающими гигантские зарплаты Филиппе Коутинью, Миралемом Пьяничем и Самюэлем Юмтити, — это отдельный вид искусства. Как и нынешняя атака клуба, где теперь нет Лионеля Месси и Гризманна, зато есть потерявший позиции в «Севилье» Люк де Йонг и травмированный до ноября Серхио Агуэро, ради регистрации контракта которого Жорди Альбе и Серхио Бускетсу пришлось по примеру Жерара Пике и Сержи Роберто пойти на существенное сокращение зарплаты.

Сам Гризманн в этой саге тоже выглядит не лучшим образом, и далеко не все в красно-белой части Мадрида простили ему бегство двухлетней давности. Оно действительно выглядело странным после нескольких эпизодов демонстрации преданности «Атлетико». В 2017-м форвард остался, так на клуб наложили запрет на регистрацию новых футболистов. В 2018-м, когда переход в «Барселону» казался делом решенным, прислушался к супруге, и мир увидел фильм под названием «Решение». Ирония судьбы заключалась в том, что на протяжении двух месяцев его снимала принадлежащая Пике Kosmos Studios.

Лионель Месси принес победу &laquo;Барселоне&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Атлетико&raquo;.Месси обыграл «Атлетико» одним ударом, Гризманна освистали на «Ванда Метрополитано»

И там, и в большом интервью Canal+ тогда прозвучало много красивых слов. О трогательной поддержке партнеров и Диего Симеоне, когда Гризманна освистали собственные болельщики. О ночных беседах с супругой, благодарности за повышение зарплаты и вере в проект «Атлетико». Только вместо домашнего финала Лиги чемпионов случились 0:3 от «Ювентуса» с хет-триком Криштиану Роналду, и разочарование оказалось столь сильным, что по окончании сезона Гризманн известил клуб о желании уйти и отправиться за новыми вызовами.

Понять эмоциональное состояние футболиста, который уперся в потолок возможностей команды, было можно. Однако бунт с неявкой на первые предсезонные тренировки выглядел нелогично после того самого фильма и красивых слов. А переход именно в «Барселону» изначально казался ошибкой. Во-первых, из-за отказа годичной давности и слов о том, что подсознательно Гризманн не желал быть лейтенантом Месси. На этой почве журналисты придумали массу историй о неприятии француза частью ветеранов и конфликтах двух звезд. И даже классные комбинации и искренние объятия сиявших улыбками Гризманна и Месси не убеждали скептиков в обратном.

Президент &laquo;Барселоны&raquo; Жоан Лапорта.У «Барселоны» большие проблемы с финансами. Уход Месси сделал ситуацию еще хуже

Во-вторых, имелись чисто игровые противоречия, так как в схеме сине-гранатовых для француза не было идеальной позиции. Гризманн не центрфорвард, и ему требовался напарник, как Диегу Коста в «Атлетико» или Оливье Жиру в сборной. Он не мог реализовать свой потенциал, когда его отправляли на левый край атаки. А зоны правее штрафной и под нападающим всегда были территорией Месси. Только Роналд Куман — да и то не сразу — нашел к Антуану подход, в том числе и перейдя в середине прошлого сезона на расстановку с тремя центральными защитниками.

Но все равно 35 голов и 16 результативных передач в 102 матчах — более чем скромные цифры и неоправданные ожидания. После ухода Месси, возможно, все изменилось бы, и Гризманн стал бы в «Барселоне» примой. Тем, кем он был в «Атлетико» и остается в сборной. Однако в эпоху охватившего сине-гранатовых финансового и управленческого хаоса рассчитывать на это было сложно. И если бы из-за возникших проблем возвращение в Мадрид сорвалось бы, такая развязка никого не удивила бы.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и&nbsp;Килиан Мбаппе.Самое невероятное лето: Месси ушел из «Барселоны», Роналду вернулся в «МЮ», Мбаппе в режиме ожидания

Это не идеальная семья, где у Гризманна за пять лет появилось три рожденных 8 апреля дочери. В Мадриде ему предстоит начинать все заново после фактически выброшенных из карьеры двух сезонов. И кажется, Диего Симеоне сможет выжать из мотивации француза максимум. Аргентинский тренер и финансово выигравший «Атлетико» в этой истории единственные победители. «Матрасники» стали чемпионами без Антуана, а сейчас уже вместе с ним способны замахнуться на звание команды-династии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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Андрей Кузичев все материалы автора

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