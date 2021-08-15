Эра без Месси началась для «Барселоны» с победы. Пике спас клуб и забил, Брэйтуэйт стал героем «Камп Ноу»
Чемпионат Испании. Лига 1. 1-й тур
«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 4:2 (2:0)
Голы: Пике, 19 (1:0). Брэйтуэйт, 45+2 (2:0). Брэйтуэйт, 59 (3:0). Лобете Сьенфуэгос, 82 (3:1). Ойярсабаль, 85 (3:2). Сержи Роберто, 90+1 (4:2).
«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба, Гарсия (Араухо, 83), Дест (Сержи Роберто, 71), Бускетс (Гонсалес, 83), де Йонг (Эмерсон, 71), Педри, Гризманн, Депай (Лангле, 90), Брэйтуэйт.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете Сьенфуэгос, 66), Янузай (Барренечеа, 46), Ойярсабаль.
Предупреждения: Субименди, 37. Бускетс, 57. Элустондо, 61. Айен Муньос, 62. Ле Норман, 78. Гонсалес, 84.
Судья: Эрнандес-Эрнандес.
15 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Спаситель Пике
Когда Жерара Пике называли будущим президентом «Барселоны», этот сценарий никогда не казался фантастикой. Особенно теперь — после согласия серьезно сократить свою зарплату ради того, чтобы сине-гранатовые смогли зарегистрировать контракты главных летних новичков Эрика Гарсии и Депая. Естественно, Пике — как и последовавшие его примеру Бускетс, Жорди Альба и Сержи Роберто — не меценат, и все причитающиеся деньги квартет ветеранов получит. Но позже — по схеме, которая напоминает ту, что применялась во время пандемии, когда клуб договаривался с футболистами об отсрочке платежей.
И как же символично, что именно главный спаситель Пике стал автором первого гола этого сезона, отправив мяч в сетку головой после штрафного в исполнении Депая! Поцелуй клубной эмблемы тоже получился каким-то особенным. И, кажется, фамилию Жерара наконец-то вернувшиеся на «Камп Ноу» болельщики скандировали даже сильнее, чем пели на 10-й минуте про Месси. Интересно, кстати, кто унаследует от Лео «десятку», если вывести ее из обращения даже временно не позволяет регламент?
PI-QU?! ???— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2021
PI-QU?! ???
PI-QU?! ???
PI-QU?! ???
PI-QU?! ??? pic.twitter.com/cc7DdmwBht
Это, впрочем, не столь глобальный вопрос, как дальнейшее сокращение платежной ведомости. Основные претенденты на расставание с «Барсой» — не попавшие в заявку на воскресную игру Филиппе Коутинью, Юмтити и Пьянич. С бразильцем все сложно, французский защитник, имея приглашение от «Бенфики», хочет попасть в топ-клуб, а боснийцу нужно договориться о сокращении зарплаты ради возвращения в «Ювентус».
Железный Педри
Если Пьянич хочет играть — это придется сделать. Места в составе ему не было и в прошлом сезоне, а сейчас — тем более. Даже маленьких шансов не предвидится, так как вундеркинд Педри категорически отказывается отдыхать и примчался в расположение клуба через несколько дней после финала Олимпиады, отказавшись от предоставленного ему до середины следующей недели отпуска.
Pedri starts in Barcelona's opener.— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021
Someone give this kid a rest ? pic.twitter.com/4ILLeXbNbE
На первый взгляд ничего необычного в этом нет, ведь защитник Пау Торрес, у которого за спиной тоже есть Евро-2020 с Играми в Токио, уже успел сыграть за «Вильярреал» в Суперкубке УЕФА. Однако Педри всего 18 лет, и с начала прошлого сезона он провел рекордные для Европы 73 матча. Беспокоясь о здоровье юноши, «Барса» отправляла его отдыхать в концовке предыдущего чемпионата. А потом подавала апелляцию, рассчитывая освободить свою звездочку от олимпийской повинности. Только полузащитник очень любит футбол. Настолько, что Гари Линекер пошутил в своем Twitter перед состоявшимся на следующий день после финала Игр розыгрыше трофея Жоана Гампера, что ему очень странно не видеть в составе Педри.
Трио в составе Бускетса, Педри и де Йонга — привычное с прошлого сезона сочетание, но немного с другим диапазоном действий. Во-первых, по причине возвращения Роналда Кумана от антикризисной схемы с тремя центральными защитниками к классическим 4-3-3. Во-вторых, из-за более агрессивного прессинга, который принес второй гол. Де Йонг накрыл басков в момент выхода из обороны, и сам же навесил на голову Брэйтуэйту. Два гола со «второго этажа» — это действительно что-то новенькое.
Датский бенефис
Хотя, и не совсем. Три года назад так же случилось в класико с «Реалом», а вот за первый тайм двух точных ударов головой не было с августа 2009-го, когда сине-гранатовые встречались с хихонским «Спортингом». Пике, кстати, забил таким образом 22 раза, а всего за «Барсу» — ровно 50. Из защитников эту отметку преодолел только он и Куман, догнать которого с его 88 мячами практически нереально.
HIGHLIGHTS | @FCBarcelona edge six-goal thriller to start new era on a high! ?— LaLiga English (@LaLigaEN) August 15, 2021
? #Bar?aRealSociedad pic.twitter.com/2SWAe1QwUE
А вот ногами — как бы не наталкивал на крамольную мысль промах Альбы после выхода один на один — каталонцы забивать все-таки не разучились. Добивание Брэйтуэйта тому доказательство. Датчанин, который берет свое характером и упорством, вложил в удар всю силу и душу. Наверное, потому что наконец-то отличился за «Барсу» со зрителями на стадионе, за 60 минут забив в ла лиге больше, чем за весь прошлый чемпионат, и впервые с декабря.
Даже странно сейчас рассуждать о возможной продаже форварда, однако экономическая ситуация — главный двигатель процессов в каталонском клубе. Не то что Брэйтуэйт — даже Гризманн не может быть до конца уверен в том, что не вернется в «Атлетико». Тем более, скоро восстановится Ансу Фати, а к ноябрю — еще и не внесенный в заявку и наблюдавший за игрой с трибуны Агуэро. Так что новая «Барса» продолжает строиться. Естественно, не без проблем вроде двух голов неожиданно возродившего интригу в концовке «Реала Сосьедад». Только сами сломали — сами починили: после голевого паса блестящего в этот вечер Брэйтуэйта на Сержи Роберто. Возможно, сине-грантовые уже не столь изящны, как прежде, но официально эра без Месси началась обнадеживающе.
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