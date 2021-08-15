Эра без Месси началась для «Барселоны» с победы. Пике спас клуб и забил, Брэйтуэйт стал героем «Камп Ноу»

Каталонцы придумали проблемы в концовке, но все же обыграли «Реал Сосьедад»

Чемпионат Испании. Лига 1. 1-й тур

«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 4:2 (2:0)

Голы: Пике, 19 (1:0). Брэйтуэйт, 45+2 (2:0). Брэйтуэйт, 59 (3:0). Лобете Сьенфуэгос, 82 (3:1). Ойярсабаль, 85 (3:2). Сержи Роберто, 90+1 (4:2).

«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба, Гарсия (Араухо, 83), Дест (Сержи Роберто, 71), Бускетс (Гонсалес, 83), де Йонг (Эмерсон, 71), Педри, Гризманн, Депай (Лангле, 90), Брэйтуэйт.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете Сьенфуэгос, 66), Янузай (Барренечеа, 46), Ойярсабаль.

Предупреждения: Субименди, 37. Бускетс, 57. Элустондо, 61. Айен Муньос, 62. Ле Норман, 78. Гонсалес, 84.

Судья: Эрнандес-Эрнандес.

15 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Спаситель Пике

Когда Жерара Пике называли будущим президентом «Барселоны», этот сценарий никогда не казался фантастикой. Особенно теперь — после согласия серьезно сократить свою зарплату ради того, чтобы сине-гранатовые смогли зарегистрировать контракты главных летних новичков Эрика Гарсии и Депая. Естественно, Пике — как и последовавшие его примеру Бускетс, Жорди Альба и Сержи Роберто — не меценат, и все причитающиеся деньги квартет ветеранов получит. Но позже — по схеме, которая напоминает ту, что применялась во время пандемии, когда клуб договаривался с футболистами об отсрочке платежей.

И как же символично, что именно главный спаситель Пике стал автором первого гола этого сезона, отправив мяч в сетку головой после штрафного в исполнении Депая! Поцелуй клубной эмблемы тоже получился каким-то особенным. И, кажется, фамилию Жерара наконец-то вернувшиеся на «Камп Ноу» болельщики скандировали даже сильнее, чем пели на 10-й минуте про Месси. Интересно, кстати, кто унаследует от Лео «десятку», если вывести ее из обращения даже временно не позволяет регламент?

Это, впрочем, не столь глобальный вопрос, как дальнейшее сокращение платежной ведомости. Основные претенденты на расставание с «Барсой» — не попавшие в заявку на воскресную игру Филиппе Коутинью, Юмтити и Пьянич. С бразильцем все сложно, французский защитник, имея приглашение от «Бенфики», хочет попасть в топ-клуб, а боснийцу нужно договориться о сокращении зарплаты ради возвращения в «Ювентус».

Железный Педри

Если Пьянич хочет играть — это придется сделать. Места в составе ему не было и в прошлом сезоне, а сейчас — тем более. Даже маленьких шансов не предвидится, так как вундеркинд Педри категорически отказывается отдыхать и примчался в расположение клуба через несколько дней после финала Олимпиады, отказавшись от предоставленного ему до середины следующей недели отпуска.

Pedri starts in Barcelona's opener.



Someone give this kid a rest ? pic.twitter.com/4ILLeXbNbE — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021

На первый взгляд ничего необычного в этом нет, ведь защитник Пау Торрес, у которого за спиной тоже есть Евро-2020 с Играми в Токио, уже успел сыграть за «Вильярреал» в Суперкубке УЕФА. Однако Педри всего 18 лет, и с начала прошлого сезона он провел рекордные для Европы 73 матча. Беспокоясь о здоровье юноши, «Барса» отправляла его отдыхать в концовке предыдущего чемпионата. А потом подавала апелляцию, рассчитывая освободить свою звездочку от олимпийской повинности. Только полузащитник очень любит футбол. Настолько, что Гари Линекер пошутил в своем Twitter перед состоявшимся на следующий день после финала Игр розыгрыше трофея Жоана Гампера, что ему очень странно не видеть в составе Педри.

Трио в составе Бускетса, Педри и де Йонга — привычное с прошлого сезона сочетание, но немного с другим диапазоном действий. Во-первых, по причине возвращения Роналда Кумана от антикризисной схемы с тремя центральными защитниками к классическим 4-3-3. Во-вторых, из-за более агрессивного прессинга, который принес второй гол. Де Йонг накрыл басков в момент выхода из обороны, и сам же навесил на голову Брэйтуэйту. Два гола со «второго этажа» — это действительно что-то новенькое.

Датский бенефис

Хотя, и не совсем. Три года назад так же случилось в класико с «Реалом», а вот за первый тайм двух точных ударов головой не было с августа 2009-го, когда сине-гранатовые встречались с хихонским «Спортингом». Пике, кстати, забил таким образом 22 раза, а всего за «Барсу» — ровно 50. Из защитников эту отметку преодолел только он и Куман, догнать которого с его 88 мячами практически нереально.

HIGHLIGHTS | @FCBarcelona edge six-goal thriller to start new era on a high! ?



? #Bar?aRealSociedad pic.twitter.com/2SWAe1QwUE — LaLiga English (@LaLigaEN) August 15, 2021

А вот ногами — как бы не наталкивал на крамольную мысль промах Альбы после выхода один на один — каталонцы забивать все-таки не разучились. Добивание Брэйтуэйта тому доказательство. Датчанин, который берет свое характером и упорством, вложил в удар всю силу и душу. Наверное, потому что наконец-то отличился за «Барсу» со зрителями на стадионе, за 60 минут забив в ла лиге больше, чем за весь прошлый чемпионат, и впервые с декабря.

Даже странно сейчас рассуждать о возможной продаже форварда, однако экономическая ситуация — главный двигатель процессов в каталонском клубе. Не то что Брэйтуэйт — даже Гризманн не может быть до конца уверен в том, что не вернется в «Атлетико». Тем более, скоро восстановится Ансу Фати, а к ноябрю — еще и не внесенный в заявку и наблюдавший за игрой с трибуны Агуэро. Так что новая «Барса» продолжает строиться. Естественно, не без проблем вроде двух голов неожиданно возродившего интригу в концовке «Реала Сосьедад». Только сами сломали — сами починили: после голевого паса блестящего в этот вечер Брэйтуэйта на Сержи Роберто. Возможно, сине-грантовые уже не столь изящны, как прежде, но официально эра без Месси началась обнадеживающе.