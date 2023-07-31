Ферлан Менди выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия

Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит как минимум месяц после повреждения в товарищеском матче с «Барселоной» (0:3), сообщает Onda Cero.

По информации источника, француз травмировал подколенное сухожилие.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел за «Реал» 28 матчей и отдал 1 результативную передачу.