Гюндоган был травмирован в товарищеском матче «Барселоны» против «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган был травмирован в товарищеском матче против «Реала» (3:0), сообщает AS.

По информации источника, немец повредил приводящую мышцу ноги, из-за чего он пропустит ближайшие игры с «Тоттенхэмом» и «Миланом».

32-летний Гюндоган этим летом заключил соглашение с каталонцами до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.