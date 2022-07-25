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Защитник «Манчестер Сити» Коуто перешел в «Жирону» на правах аренды

Алексей Еремин
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Защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто перешел в «Жирону» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба. Ранее каталонский клуб объявил о подписании нападающего «Нью-Йорк Сити» Валентина Кастельяноса.

20-летний бразилец уже выступал за «Жирону» на правах аренды в сезоне-2020/21. В прошлом сезоне защитник «Манчестер Сити» играл в аренде за «Брагу». Коуто провел 42 матча во всех турнирах за португальскую команду, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

«Жирона» в прошедшем сезоне обыграла «Тенерифе» по сумме двух матчей (3:1) в финале плей-офф сегунды за выход в чемпионат Испании. Каталонский клуб вернулся в высший дивизион, где провел два сезона — 2017/18 и 2018/19.

Источник: https://www.gironafc.cat/noticia/segona-etapa-de-yan-couto-al-girona-fc
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