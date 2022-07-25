Marca: у Черышева нет предложений от испанских клубов

Полузащитник Денис Черышев с момента ухода из «Валенсии» не получал предложений от других испанских клубов, сообщает Marca.

31-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, тренируется и поддерживает форму самостоятельно. Пока он намерен дожидаться предложений, которые, правда, не поступают.

Футболист выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, игрок покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 20 матчах «Валенсии», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.